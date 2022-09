Captain America: New World Order, svelato il villain e il suo interprete

Il cast di Captain America: New World Order è stato rivelato sabato durante la presentazione del D23 Expo della Marvel con un occhio di riguardo per il villain del film e per il suo interprete, Tim Blake Nelson.

Anthony Mackie, che interpreta il supereroe Sam Wilson, alias Falcon, nel Marvel Cinematic Universe dai tempi di Captain America: The Winter Soldier, guida il film come il nuovo Capitan America per la prima volta. Il cast di Captain America 4 include Shira Haas nei panni di Sabra, Tim Blake Nelson nei panni di The Leader, così come Danny Ramirez e Carl Lumbly, che sono apparsi nella serie The Falcon and the Winter Soldier, nei panni di Joaquin Torres. e Isaiah Bradley, rispettivamente.

Captain America: New World Order, Chris Evans sarà nel film? La risposta di Anthony Mackie

Il Leader di Tim Blake Nelson è stato visto per l'ultima volta nel film del 2008 L'incredibile Hulk nei panni di Samuel Sterns, che ha iniziato la sua trasformazione nell'iconico cattivo di Hulk.

Il regista Julius Onah ha definito il film un "thriller paranoico". Anthony Mackie si è dichiarato entusiasta del progetto, esclamando: "Sono nervoso! Sono emozionato. È tutto ciò che mi aspettavo che fosse".

Captain America: New World Order è uno dei prossimi film della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe. Il regista Onah dirige il film da una sceneggiatura scritta da Dalan Musson e Malcolm Spellman, entrambi autori della serie The Falcon and the Winter Soldier. Spellman produce con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Captain America: New World Order uscirà nelle sale il 3 maggio 2024.