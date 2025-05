Captain America: Brave New World: in anteprima tutti i segreti dell'edizione 4K UHD

Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe approda in homevideo anche con un'edizione 4K UHD a due dischi che vi sveliamo in anteprima. Audio e video al top, negli extra si poteva fare qualcosa di più.

Come ogni film del Marvel Cinematic Universe, e qui siamo arrivato al numero 35, anche Captain America: Brave New World è attesissimo in homevideo. Si tratta del sequel di Captain America: Civil War con il nuovo supereroe interpretato da Anthony Mackie. Il protagonista è il punto di riferimento del governo nella lotta contro il terrorismo internazionale ma dopo aver incontrato il neo eletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nell'MCU, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale e di un complotto globale.

Anthony Mackie nei panni di Capitan America

Come sempre per i prodotti del Marvel Cinematic Universe, saranno varie le edizioni disponibili distribuite da Eagle Pictures a partire dal 28 maggio. Noi abbiamo già potuto apprezzare quella tecnicamente più prestigiosa, ovvero la 4K UHD a due dischi che contiene anche il disco blu-ray. A corredare l'edizione, c'è anche una bellissima Card esclusiva da collezione. Un prodotto che, il pronostico è facile visto che accade a ogni uscita homevideo dell'MCU, è destinato a salire in un battibaleno in vetta alle classifiche di vendita.

Video 4K eccezionale e croma brillante

L'edizione 4K UHD di Captain America: Brave New World con la card da collezione

C'erano pochi dubbi sul fatto che il prodotto distribuito da Eagle potesse soddisfare le aspettative, considerata l'importanza del titolo e la qualità del 4K UHD. Dubbi subito fugati da un video eccezionale, nel quale la percezione del dettaglio è stupefacente su tutti gli elementi del quadro, dai primi piani mozzafiato alle ambientazioni, con una stabilità delle immagine formidabile nonostante la freneticità delle scene d'azione. Giù qui è avvertibile il miglioramento rispetto al pur ottimo blu-ray, ma dove il salto di qualità è enorme è sotto l'aspetto cromatico.

Una spettacolare scena di Captain America: Brave New World

Grazie a HDR e Dolby Vision, infatti la palette è incredibilmente più ricca e tutto il quadro offre una vivacità esuberante. I colori primari hanno un'intensità da primato, ma sono tutte le tonalità a risultare più vive e brillanti rispetto alla versione HD. Paradossalmente, la formidabile definizione della codifica contribuisce a evidenziare alcuni utilizzi non esattamente perfetti della CGI, come ad esempio alcune sequenze di volo e il grande scontro con Hulk Rosso che assumono a tratti aspetti un po' cartooneschi, ma non è certo colpa di un riversamento che, lo ripetiamo, è eseguito a regola d'arte.

Audio roboante e potente, ma l'Atmos inglese è ancora più energico

Come sempre per i prodotti Disney, l'audio è proposto in Dolby Atmos per l'inglese, ma in Dolby Digital Plus 7.1 per l'italiano. E seppur la traccia nella nostra lingua sia di buonissimo livello, è inevitabile che la differente codifica si faccia sentire e che ci sia una bella differenza con quella originale. Ma con un film così caotico sul piano delle scene action, anche in italiano resta la sensazione di immersione costante, dalla colonna sonora agli effetti ambientali, che escono con precisione e potenza da asse anteriore e posteriore, con robusto supporto del sub.

Sam Wilson in piena azione

Ottimi anche gli effetti panning, apprezzabili in diverse sequenze, ma particolarmente in alcune scene di sparatorie quando si avverte la respinta all'indietro dei proiettili che colpiscono violentemente lo scudo di Capitan America. Sempre puliti e nitidi i dialoghi, come calda e avvolgente è la resa della musica. Come detto, l'Atmos inglese offre un maggior boost in fatto di energia complessiva, cura del microdettaglio e impatto generale, che si può avvertire soprattutto nelle scene aeree, quando la traccia può sfruttare anche la verticalità.

Gli extra: commento audio e mezz'ora tra contributi, gag e scene eliminate

Nel film c'è anche Harrison Ford nei panni del presidente americano

Si poteva fare invece qualcosa in più riguardo agli extra, che si limitano a un commento audio e a circa mezz'ora di materiale. Sul disco 4K troviamo solo il commento audio del regista Julius Onah e del direttore di fotografia Kramer Morgenthau, che viene replicato anche sul disco blu-ray assieme agli altri contenuti speciali. Troviamo Prendere il mantello (11') che dopo un riepilogo degli aspetti narrativi del passaggio di Sam Wilson a Capitan America tra passato, presente e futuro, approfondisce poi alcuni elementi di produzione come i costumi. A seguire troviamo Vecchi punteggi, nuove cicatrici (10') che offre una panoramica sui cattivi del film, quindi a chiudere Gag Reel (2') con alcuni momenti divertenti sul set e alcune scene eliminate per un totale di quasi 5 minuti.