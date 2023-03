Captain America: New World Order, un riferimento a Wolverine in una foto dal set

Sono ufficialmente partite ad Atlanta le riprese di Captain America: New World Order, nuovo film della Fase 5 dell'MCU che vedrà Anthony Mackie avere il suo primo progetto da solista. Dopo aver ereditato lo scudo da Steve Rogers in persona ed essere diventato Captain America nella serie per Disney+, toccherà a lui affrontare una nuova minaccia. Il film promette grandi sorprese e una di queste potrebbe essere un cameo di Wolverine. Una foto dal set scattata dall'account Instagram Atlanta Filming ha, infatti, mostrato quello che sembra essere un chiaro riferimento agli artigli in adamantio del celebre mutante.

Non è la prima volta che nell'MCU ci sono stati dei riferimenti a Wolverine. In The Falcon and the Winter Soldier, infatti, i protagonisti hanno visitato Madripoor, isola che nei fumetti Marvel è più volte associata agli X-Men. Il Wolverine di Hugh Jackman tornerà in Deadpool 3, ma non è detto che possa essere sempre lui a riprendere il ruolo nonostante alcuni rumor danno per certa la presenza di Wolverine in più progetti dell'MCU.

Captain America: New World Order, svelata l'identità della villain principale? [RUMOR]

L'uscita nelle sale di Captain America: New World Order è prevista per il 2024. Tra i grandi protagonisti del nuovo film figura Harrison Ford, qui al suo debutto ufficiale nell'MCU, nei panni del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Il suo personaggio sarà nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti d'America nel film.