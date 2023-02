Captain America 4: svelato l'importante ruolo del Generale Ross interpretato da Harrison Ford

In un'intervista esclusiva ai microfoni di Entertainment Weekly Kevin Feige ha svelato nuovi dettagli sul ruolo che il Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross avrà nell'attesissimo Captain America: New World Order, in arrivo nel 2024. A vestirne i panni ci penserà Harrison Ford pronto al suo debutto ufficiale nell'MCU.

"Si tratta di una parte molto importante per Thaddeus Ross perchè sarà il Presidente degli Stati Uniti d'America all'interno del nostro film. Un ruolo perfetto per Harrison Ford visti i suoi trascorsi in Air Force One e in Clear and Present Danger. C'è una dinamica molto interessante tra il Presidente Ross e Sam Wilson. Hanno una storia alle spalle, ma vedremo per la prima volta una dinamica incredibile tra il Presidente degli Stati Uniti e Captain America".

Bocca cucita, invece, sulla possibilità che il Generale Ross possa trasformarsi nel suo alter ego Red Hulk all'interno del film. La trama ufficiale del film non è stata, per ora, rivelata, ma proseguirà la storia di Sam Wilson dopo gli eventi mostrati in The Falcon and the Winter Soldier. Alla regia sarà poi impegnato Julius Onah.

La sceneggiatura del film è firmata da Malcolm Spellman insieme a Dalan Musson e negli eventi raccontati ci sarà quindi spazio per il Generale Ross, che tra le pagine dei fumetti diventa la guida di un team di anti-eroi conosciuto con il nome di Thunderbolts.