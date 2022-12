Wolverine: quanto a lungo vedremo Hugh Jackman nell'MCU dopo Deadpool 3?

Emerge in rete una nuova indiscrezione che potrebbe rendere felici i fan del celebre mutante. A quanto pare il Wolverine di Hugh Jackman potrebbe apparire in altri progetti dopo Deadpool 3.

L'esperienza di Hugh Jackman nei panni di Wolverine sembrava essersi conclusa con l'apprezzatissimo Logan, film del 2017 diretto da James Mangold. Il progetto vietato ai minori era ambientato nel futuro e segnava la parola fine al suo personaggio, introducendo al tempo stesso X-23.

Ci ha pensato il suo amico Ryan Reynolds a convincerlo a tornare per il terzo capitolo di Deadpool, in arrivo nel 2023, che segnerà il debutto di entrambi nel Marvel Cinematic Universe. A quanto pare, però, il Wolverine di Hugh Jackman continuerà ad apparire in altri progetti post Deadpool 3. L'indiscrezione è arrivata su Twitter da MCUSource.

Jackman ha rivelato come, subito dopo aver annunciato che Logan sarebbe stata la sua ultima volta come Wolverine, la visione di Deadpool lo ha spinto a ripensare alla sua decisione: "Beh, stavo guardando Deadpool da 20 minuti e avevo appena annunciato, letteralmente, poche settimane prima che Logan sarebbe stato il mio ultimo film nei panni di Wolverine, cosa di cui ero più che convinto, e poi ho pensato, 'che cavolo'...".

Ovviamente vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le pinze, ma l'indiscrezione è coerente con il rumor di alcune settimane fa secondo cui i Marvel Studios vorrebbero il Wolverine di Hugh Jackman anche per un grande cameo in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026. L'obiettivo sarebbe quello di battere in termini di spettacolarità l'ormai celeberrima scena dei portali vista nel finale di Avengers: Endgame.