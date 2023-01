Captain America: New World Order, svelata l'identità della villain principale? [RUMOR]

Il Leader di Tim Blake Nelson potrebbe non essere l'unico villain presente in Captain America: New World Order, ecco chi lo affiancherà.

I dettagli su Captain America: New World Order al momento sono scarsi, ma nuove anticipazioni avrebbero reso pubblica l'identità della villain femminile della nuova avventura dedicata a Captain America che affiancherà il Leader, interpretato da Tim Blake Nelson.

Secondo l'insider Daniel Richtman, Captain America: New World Order avrebbe lanciato la ricerca dell'interprete per un personaggio femminile di nome Diamondback, che sarà la villain del cinemic insieme al Leader di Tim Blake Nelson.

Il casting call, come riportato da Richtman, richiede una "femmina sulla trentina" di qualsiasi etnia, per interpretare "la nemesi di Anthony Mackie". Il personaggio è descritto come "un cattivo, ma forse anche un interesse amoroso". Nella call si dice anche che c'è l'opzione per più apparizioni per il personaggio dopo il film del 2024.

Captain America 4, Harrison Ford rivela perché è entrato nel MCU

"Captain America: New World Order. Nuovo casting. [DIAMONDBACK] Donna, sui trent'anni, di qualsiasi etnia. si opporrà a Anthony, villain, ma anche possibile interesse sentimentale, ci sarà un'opzione per altri film dopo questo. SARA' UN'OFFERTA DIRETTA"

Secondo CanWeGetToast, come rivelato su Twitter, Diamondback sarebbe un membro della Serpent Society.

Destinata in principio ad apparire in Captain America: Civil War, la Serpent Society è un gruppo di cattivi del fumetti, come suggerisce il nome, legati a rettili e serpenti. serpenti e serpenti. I membri includono Viper, Princess Python e la stessa Diamondback. Dopo l'annuncio dell'ingresso di Xosha Roquemore nel cast in un ruolo top secret, secondo alcune voci potrebbe essere proprio lei a calarsi nei panni di Diamondback, ma la notizia è in cerca di conferme ufficiali.

Chi è Diamondback?

La Diamondback di Captain America 4 è presumibilmente Rachel Leighton, membro della Serpent Society dei fumetti dalla moralità ambigua. Oscillando tra bene e male, Rachel è stata un membro di BAD Girls, Inc., dei Vendicatori Segreti e di Camp HAMMER. Ha avuto un flirt con Steve Rogers nei fumetti ed è apparsa più recentemente in una storia con l'attuale Capitan America, Sam Wilson. La sua inclusione nel film in arrivo indicherebbe non solo un potenziale interesse amoroso per Sam Wilson, ma anche l'introduzione della Serpent Society nell'MCU.

L'uscita di Captain America: New World Order è prevista per il maggio 2024.