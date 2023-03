Captain America: New World Order, le prime foto dal set di Liv Tyler anticipano una morte importante

Nuove foto dal set di Captain America: New World Order offrono ai fan il primo sguardo sul ritorno di Liv Tyler nei panni di Betty Ross e anticipano, inoltre, una morte importante nel cinecomic.

Le foto dal set sono state condivise da vari utenti di Instagram, mostrando diversi membri del cast, tra cui Betty Ross di Liv Tyler e Sam Wilson di Anthony Mackie, che partecipano a un funerale militare in un cimitero. Sam Wilson indossa un tutore e tiene il braccio legato al collo, segno che il personaggio dovrebbe subire un grave infortunio nel corso di Captain America: New World Order. Le foto non rivelano di chi sia il funerale, ma è probabile che si tratti di un personaggio che ha un legame significativo sia con Sam Wilson che con Betty Ross, data la loro presenza al cimitero.

Le riprese di Captain America 4 hanno preso il via a inizio marzo con il titolo di lavorazione "Rochelle Rochelle", un riferimento a un film di finzione che esiste nell'universo di Seinfeld. L'imminente sequel del Marvel Cinematic Universe è noto per essere il primo film di Captain America ad essere interpretato da Sam Wilson di Anthony Mackie invece che da Steve Rogers di Chris Evans.

Captain America 4 è anche il terzo franchise MCU a ricevere un quarto capitolo dopo le saghe di Avengers e Thor. Il film è diretto da Julius Onah da una sceneggiatura scritta da Malcolm Spellman e Dalan Musson, che hanno entrambi lavorato alla serie limitata Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Captain America: New World Order servirà come continuazione della serie limitata del 2021, che si è conclusa con Sam Wilson che ha assunto il ruolo di Capitan America.

Le interconnessioni di Captain America 4 con l'MCU

Ad affiancare Anthony Mackie nella sua prima pellicola standalone ci saranno vari personaggi de L'incredibile Hulk del 2008, a partire da Betty Ross di Liv Tyler, che farà la sua prima apparizione nel MCU dalla Fase 1. Tim Blake Nelson tornerà nei panni del Dottor Samuel Sterns, alias il villain Leader, mentre il padre di Betty Ross, il Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, ora Presidente degli Stati Uniti, sarà interpretato da Harrison Ford dopo la morte di William Hurt.

Altri membri del cast che appariranno in Captain America: New World Order includono Carl Lumbly nei panni di Isaiah Bradley, Shira Haas nel ruolo di Sabra e Xosha Roquemore in un ruolo non anora rivelato. Sembra che Sebastian Stan tornerà nei panni di Bucky Barnes/il Soldato d'Inverno, sebbene la notizia attenda ancora conferma da parte di Marvel. E a proposito di collegamenti con l'MCU, sarebbe stato perfino avvistato un riferimento a Wolverine in una foto dal set che ha fatto drizzare le orecchie ai fan alimentando nuove teorie.

Captain America: New World Order arriverà nei cinema a maggio 2024.