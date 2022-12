The Leader: 5 cose da sapere sul villain Marvel prima di Captain America 4

The Leader, la famigerata nemesi di Hulk, sta per arrivare sul grande schermo: ecco cinque cose da sapere sul cattivo prima dell'uscita di Captain America: New World Order.

Alcune settimane fa è stato annunciato che The Leader farà il suo ritorno nell'attesissimo Captain America 4: per i nuovi fan del Marvel Cinematic Universe il nome "The Leader" potrebbe non significare molto, ma il ritorno del personaggio interpretato da Tim Blake Nelson ha già entusiasmato gli amanti dei fumetti.

Chi è esattamente The Leader? E perché i fan dei fumetti di tutto il mondo sostengono che il suo ritorno renderà il film molto più entusiasmante e complicato? Ecco 5 cose che tutti i fan devono sapere a proposito del famigerato personaggio, prima del suo debutto sul grande schermo in Captain America: New World Order.

The Leader è apparso per la prima volta ne L'incredibile Hulk

Edward Norton in una scena del film L'incredibile Hulk (2008)

Dopo che è stato rivelato che Tim Blake Nelson avrebbe ripreso il suo ruolo nell'MCU, i fan hanno immediatamente invaso i social per festeggiare, sottolineando che l'ultima volta che abbiamo visto il personaggio è stata ne L'incredibile Hulk del 2008, pellicola interpretata da Edward Norton e diretta da Louis Leterrier. Tuttavia, il personaggio di Nelson non era ancora necessariamente The Leader.

In quel film, infatti, era ancora Samuel Sterns, un biologo che stava lavorando a un antidoto per le condizioni di salute di Bruce; alla fine della pellicola viene però esposto a una sostanza pericolosa e così inizia la sua trasformazione in The Leader. Molti non sanno niente di questo personaggio visto che ci sono innumerevoli cose che separano L'incredibile Hulk dal resto dell'MCU, a partire dal fatto che il protagonista era interpretato da Norton e non da Mark Ruffalo. Ma è comunque emozionante sapere che il personaggio tornerà sul grande schermo, dopo essere stato assente per così tanto tempo.

Anche se The Leader affronterà Capitan America, nei fumetti è il nemico di Hulk

Captain America: Civil War - L'attore Chris Evans in una foto del film

Per i fan dei fumetti è stato sorprendente scoprire che The Leader farà il suo debutto sul grande schermo come antagonista di Captain America 4, visto che non è necessariamente noto per essere il nemico di Captain America, bensì quello dell'incredibile Hulk. Il personaggio non ha ancora avuto una parte, e neanche un cameo, in She-Hulk: Attorney at Law, la recente serie targata Disney+, e a proposito di questa peculiare decisione i fan hanno pubblicamente manifestato la proprio delusione.

Il suddetto show, in cui non è presente soltanto uno ma ben due Hulk, sarebbe stato semplicemente perfetto per vedere nuovamente The Leader alle prese con il gigante verde. Ma i fan ora ne sono praticamente certi: l'annuncio relativo a Captain America 4 significa che in futuro vedremo sicuramente The Leader e Hulk interagire in un nuovo capitolo del franchise. Nei fumetti, il villain è ossessionato da Hulk e non nutre nessun interesse nei confronti di Bruce Banner.

The Leader è un vero e proprio genio

Captain America: Civil War - Anthony Mackie, Chris Evans e Chadwick Boseman in un momento del film

L'universo cinematografico Marvel pullula di personaggi straordinariamente intelligenti: dalla versione di Tony Stark di Robert Downey Jr. a Bruce Banner. The Leader, d'altro canto, almeno nei fumetti è completamente su un altro livello per quanto concerne la sua intelligenza. Il motivo? Che l'essere stato esposto ai raggi gamma, per lui, non comporta soltanto un cambiamento nel colore della sua pelle ma anche nelle dimensioni del suo cranio.

Cosa succede quando ti cresce la testa nei fumetti? Anche il tuo cervello cresce e quello di The Leader è cresciuto moltissimo: si tratta di una delle sue caratteristiche distintive, perché in quasi tutte le sue illustrazioni il personaggio è raffigurato con una testa gigantesca e la pelle verde. A causa di questa elevata intelligenza, The Leader è in grado di inventare alcune delle armi più pericolose di sempre che possono giocare un ruolo fondamentale nel suo piano per conquistare il mondo.

The Leader è ossessionato dall'aldilà

Captain America: Civil War - Una foto di Chris Evans, Anthony Mackie e Chadwick Boseman pubblicata dal magazine Empire

Non lo siamo un po' tutti? Si, indubbiamente, ma The Leader ha una buona ragione per essere ossessionato dall'aldilà visto che nei fumetti è stato ucciso e resuscitato Dio solo sa quante volte. Invece di limitarsi a ironizzare su questo aspetto della sua esistenza, come farebbe probabilmente l'esilarante Deadpool di Ryan Reynolds, The Leader è completamente ossessionato dall'aldilà e, per questo motivo, è disposto a fare letteralmente qualsiasi cosa pur di scoprire che cosa accade quando si arriva dall'altra parte. Tra queste azioni estreme c'è anche quella di interagire con persone defunte che nessun essere vivente dovrebbe essere in grado di contattare.

Tra queste persone c'è anche il padre di Bruce Banner

Venezia 2018: Tim Blake Nelson al photocall dei premiati

Il personaggio che presto sarà interpretato da Tim Blake Nelson, nei fumetti, visita l'inferno a causa della sua ossessione per l'aldilà: The Leader usa questo momento a suo vantaggio per trovare Brian, il padre di Bruce Banner. Per chi non lo sapesse, Bruce Banner nei fumetti ne ha passate di tutti i colori e la sua più grande nemesi è sicuramente suo padre, un uomo incredibilmente violento e colpevole di aver ucciso la madre di Bruce.

The Leader lo trova nascosto nell'aldilà nelle fosse più basse dell'inferno e decide quindi di manipolare l'anima di Brian al fine di ottenere l'accesso a tutti i suoi ricordi. Viene a conoscenza di una serie di preziose informazioni che in seguito gli saranno utili per tormentare Bruce e per scoprire di più sulla Porta Verde, una barriera metafisica che collega il multiverso e l'inferno al mondo reale.