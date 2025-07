Captain America: Brave New World, Kevin Feige rivela perché il film ha floppato al box-office

Captain America: Brave New World ha esordito con il 46% su Rotten Tomatoes e ha concluso la sua corsa al box-office mondiale con un deludente incasso di 415 milioni di dollari (a fronte di un budget di quasi 200 milioni).

Il film è stato coinvolto anche negli scioperi di Hollywood del 2023, ma è stato anche pesantemente riscritto e rimaneggiato, con riprese aggiuntive che si sono protratte molto a lungo. Tutte le scene con al centro il Capo sono state ridotte, la battaglia finale ha visto l'esclusione di Isaiah Bradley e Sabra, e il Sidewinder di Giancarlo Esposito ha sostituito la storyline con protagonista la Serpent Society.

I Marvel Studios hanno chiaramente tentato di sistemare un film che non funzionava già alla base, ma il risultato è stato una delle più grandi delusioni dello studio. Dove è andato tutto storto per Captain America: Brave New World? Secondo Kevin Feige, il film non ha funzionato per un motivo molto ovvio: "È stato il primo senza Chris Evans".

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in una sequenza

L'evoluzione di Sam Wilson non doveva essere raccontata in una serie

Anthony Mackie ha guidato il cast nel ruolo di Sam Wilson, il nuovo Capitan America del MCU. Avengers: Endgame si è concluso con Steve Rogers che consegnava all'ex Falcon il suo scudo, ma è successo sei anni fa e i Marvel Studios hanno deciso di esplorare la sua trasformazione nel nuovo Capitan America in The Falcon and the Winter Soldier uscito su Disney+.

Con il senno di poi, sarebbe stata una mossa saggia far uscire un nuovo film su Capitan America già nel 2021, che raccontasse l'evoluzione di Sam nel supereroe a stelle e strisce. Tuttavia, i Marvel Studios avevano l'obbligo di creare nuovi contenuti per lo streaming, quindi le cose si sono fatte più complicate.

Feige ha anche spiegato il motivo per cui Thunderbolts* ha avuto un andamento altrettanto negativo. "Thunderbolts è stato un ottimo film, ma nessuno conosceva quel titolo e molti di quei personaggi provenivano da serie tv", ha spiegato il presidente dei Marvel Studios. "C'era quell'effetto residuo per cui il pubblico si chiedeva: 'Immagino di dover vedere questi altri show per capire chi sono questi personaggi?'".