Captain America: New World Order, le foto dal set confermano il ritorno della corporation più malvagia

Delle nuove foto dal set di Captain America: New World Order anticipano il ritorno di una vecchia conoscenza per i fan Marvel.

Continuano le riprese di Captain America: New World Order, il quarto film della saga Marvel dedicata all'eroe che sarà ora interpretato da Anthony Mackie. E proprio dal set della pellicola nuove foto che ci mostrano come un marchio piuttosto noto ai fan del MCU ora vi farà ritorno.

Stiamo parlando della corporation nota come Roxxon, che ha avuto il suo grande momento in Iron Man, per poi apparire prevalentemente nelle serie targate Marvel Television come Agent Carter, Daredevil e Cloak & Dagger.

Sembra dunque che questa società, che nel mondo Marvel si occupa di petrolio ed energia, ma con dei metodi tutti suoi (e alquanto spietati) tornerà ad avere un ruolo nel film diretto da Julius Onah e scritto da Malcolm Spellman e Dalan Musson, che come riporta anche CBR al momento è sotto il titolo di lavorazione Rochelle Rochelle - un riferimento alla serie tv Seinfeld -, ma che presto potrebbe avere un nuovo titolo rispetto al già annunciato New World Order.

Captain America 4: la Serpent Society e il nuovo costume di Sam Wilson svelati nelle immagini dal set

Al momento, il debutto di Captain America: New World Order è fissato per maggio 2024, come parte della fase 5 del MCU.