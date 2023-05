Captain America 4: la Serpent Society e il nuovo costume di Sam Wilson svelati nelle immagini dal set

Le nuove immagini dal set del quarto film di Captain America ci mostrano non solo un nuovo costume per Sam Wilson, ma anche l'introduzione della Serpent Society: guardiamo insieme il video e le foto.

Tra i prossimi progetti del MCU figura anche Captain America: New World Order, quarto capitolo della saga dedicata al personaggio, questa volta interpretato da Anthony Mackie a.k.a. Sam Wilson, erede di Steve Rogers. E in queste foto e video dal set, ci districhiamo tra nuovi costumi e Serpent Society.

Entrambi due elementi già anticipati - di recente Anthony Mackie aveva parlato di quantogli donasse il nuovo costume di Captain America, mentre Jeff Sneider svelava la presenza della Serpent Society in Captain America 4 -, quelli che vediamo nel video condiviso da Christopher Oquendo e nelle foto che circolano sul web, segnalati anche da CBR, sono decisamente due interessanti spunti di riflessione sul nuovo film del MCU.

In particolare, il ruolo dell'associazione criminale nota come Serpent Society sarebbe, secondo qiuanto riportava Sneider, da ricollegarsi al personaggi di Val (Julia Louis-Dreyfus), alla disperata ricerca di Vibranio, tanto da ingaggiare proprio tali individui.

Vedremo se sarà davvero così nella versione definitiva del film. Per ora, pare che questo potrebbe subire addirittura un cambio di titolo, per cui c'è da attendere per scoprire quanto di ciò che abbiamo letto finora corrisponderà a ciò che vedremo sullo schermo.

Captain America: New World Order, il titolo sarà cambiato per ragioni politiche? (RUMOR)

L'uscita di Captain America: New World Order nelle sale è attualmente programmata per maggio 2024.