Captain America: New World Order, il titolo sarà cambiato per ragioni politiche? (RUMOR)

Dopo aver ereditato lo scudo da Steve Rogers (Chris Evans) al termine di Avengers: Endgame, Falcon (Anthony Mackie) è diventato a tutti gli effetti il nuovo Captain America nella serie Disney+ Falcon and the Winter Soldier. Adesso si prepara alla prima avventura da solista sul grande schermo con Captain America: New World Order, titolo che potrebbe essere cambiato per ragioni politiche.

Captain America 4, il titolo sarà cambiato?

L'indiscrezione è arrivata dall'account twitter @CanWrGetSomeToast secondo cui il titolo verrà cambiato e le motivazioni non hanno a che vedere con lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso. Il New World Order è ovviamente associato a risvolti politici e con tutto quello successo nell'ultimo anno i Marvel Studios potrebbero scegliere un nuovo nome per il film.

Captain America: New World Order, un riferimento a Wolverine in una foto dal set

Quando uscirà nelle sale?

L'uscita nelle sale di Captain America: New World Order è prevista per il 2024. Tra i grandi protagonisti del nuovo film figura Harrison Ford, qui al suo debutto ufficiale nell'MCU, nei panni del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Il suo personaggio sarà nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti d'America nel film.

Sempre dal set è finita in rete anche una foto di Tim Blake Nelson nei panni di Samuel Sterns aka Il Capo (The Leader), villain dei fumetti apparso ne L'Incredibile Hulk (2008). Ma non sarà l'unica vecchia conoscenza di quel film a comparire in Captain America 4: ci sarà anche Liv Tyler che torna nei panni di Betty Ross, figlia del generale.