Captain America: New World Order, Anthony Mackie è ancora Sam Wilson nelle prime foto dal set

Nel finale di Avengers: Endgame, l'anziano Steve Rogers ha consegnato il suo scudo e il mantello di Capitan America a Sam Wilson. La serie Disney+ The Falcon e The Winter Soldier hanno mostrato l'eroe alle prese con quel fardello, lasciando appena intravedere cosa significherà questo passaggio di testimone per l'MCU. Captain America: New World Order si concentrerà proprio sul nuovo eroe, interpretato da Anthony Mackie, che vediamo nelle prime foto dal set.

Captain America: New World Order, il Soldato d'Inverno apparirà nel film? [RUMOR]

Le foto scattate ad Atlanta, in Georgia, dove si gira Captain America: New World Order, non rivelano molto e mostrano Sam Wilson in abiti borghesi, senza scudo e costume. Pare che nel film Captain America stia per ottenere un nuovo costume e questo spiegherebbe la riservatezza di Marvel, he protegge il set per evitare gustosi spoiler.

È stato recentemente riferito che alcune scene di Captain America: New World Order saranno girate anche a Washington D.C. e probabilmente vedranno coinvolto Harrison Ford nei panni del Presidente Thaddeus Ross.

Captain America: New World Order arriverà nei cinema a maggio 2024.