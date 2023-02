Captain America: New World Order, il Soldato d'Inverno apparirà nel film? [RUMOR]

Bucky Barnes di Sebastian Stan potrebbe fare ritorno in Captain America: New World Order insieme alla fidanzata dei fumetti di Sam Wilson.

Il Soldato d'Inverno potrebbe fare un'apparizione in Captain America: New World Order. Secondo un'indiscrezione apparsa su Cosmic Circus, Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, personaggio interpretato da Sebastian Stan, potrebbe apparire in almeno una scena del nuovo film di Captain America.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

La stessa fonte afferma che la sceneggiatura di Captain America: New World Order sarebbe stata riscritta prima del nuovo anno e il ruolo di Bucky potrebbe essere stato modificato per aumentare o diminuire la sua presenza nel sequel del Marvel Cinematic Universe. Per il momento i Marvel Studios non hanno confermato l'indiscrezione.

Sebastian Stan, co-star a fianco di Sam Wilson/The Falcon di Anthony Mackie nella serie disney+ The Falcon and the Winter Soldier, aveva scherzato sul fatto di essere finalmente libero dal suo co-protagonista durante la presentazione di Thunderbolts al D23 Expo 2022. "Tutto quello che posso dire è che la libertà ha un sapore luminoso. Finalmente sono libero", aveva detto Stan. "In realtà gli voglio bene... È strano, ovviamente. Cioè, sai, è un po' come... che cos'è, la sindrome di Stoccolma o qualcosa del genere? Quando dici, 'Potrei non... sai...' Ma comunque, è bello essere sempre vicini gli uni agli altri."

Il nuovo mondo di Captain America

Cosmic Circus ha rivelato altre indiscrezioni su Captain America: New World Order, anticipando la presenza della fidanzata dei fumetti di Sam Wilson, Leila Taylor. Al momento sarebbe in corso il casting per il ruolo. Nella serie Marvel dei primi anni '70 di Captain America, Taylor era la fidanzata di Sam Wilson che lavorava come giornalista e attivista sociale. Tra le varie anticipazioni ai apprende che nello stesso casting si cerca l'interprete per il ruolo di Rachel Leighton/Diamondback, non correlato alla versione interpretata dall'attore Erik LaRay Harvey nella serie Marvel/Netflix Luke Cage.

Captain America: The Winter Soldier: un primo piano del Soldato d'Inverno, alias, Sebastian Stan

Captain America: New World Order riprenderà da dove si erano interrotti gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier, quando Sam Wilson cede lo scudo di Steve Rogers perché non si sente pronto ad assumersi il peso di tale responsabilità. Anthony Mackie vede questa apparente mancanza di forza come un lato del suo carattere che lo rende diverso dagli altri Vendicatori. "Quello che dovete capire su Sam: è un supereroe che non è davvero un supereroe", ha detto Mackie. "Non c'è nessun siero segreto. Non c'è questo o quello. Ho solo delle ali sulla mia tuta che ho preso dall'esercito. Quindi tutto quello che faccio, lo faccio come un uomo comune. Quando mi vedete potreste pensare, 'Oh , anch'io posso essere un supereroe.' Considerando che se guardate Hulk o gli altri Vendicatori, non può competere".

Captain America: New World Order arriverà al cinema nella primavera del 2024.