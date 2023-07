Captain America 4: le riprese di Brave New World sono terminate

Dopo il cambio di titolo da New World Order a Brave New World, arrivano nuovi aggiornamenti dal set del quarto capitolo su Captain America. A quanto pare le riprese principali si sono ufficialmente concluse e adesso manca soltanto la post produzione. Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 26 luglio 2024 come parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

A svelare la fine delle riprese è stato il direttore della fotografia Kramer Morgenthau con una storia su Instagram. Il protagonista del film sarà Anthony Mackie che riprenderà i panni del nuovo Captain America dopo quanto accaduto nella serie Falcon and the Winter Soldier.

Tra le new entry Harrison Ford, qui al suo debutto ufficiale nell'MCU, nei panni del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie: "Di fronte a Harrison Ford ho scordato le mie battute"

Captain America 4, perchè il titolo è cambiato?

In passato si erano diffuse voci attorno al cambio di titolo per motivazioni politiche dal momento che New World Order richiamava ben altro, ma Anthony Mackie ha commentato in maniera differente.

"Non ne ho la più pallida idea" avrebbe risposto Anthony Mackie quando gli è stato chiesto da Inverse il motivo di tale modifica, come riporta anche Screen Rant"Mi hanno detto 'Cambiamo il titolo' e io 'Ok, facciamolo'. E questo è quanto".