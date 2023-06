Captain America 4, Anthony Mackie: 'Perché il titolo è cambiato? Non ne ho idea'

Il protagonista di Captain America: Brave New World Anthony Mackie non ha idea del perché il film Marvel abbia cambiato titolo in corso d'opera.

Curiosi di sapere perché il quarto film di Captain America abbia cambiato titolo? Beh, non chiedetelo a Anthony Mackie, perché lui a quanto pare ne sa meno di voi/noi sulla decisione dei piani alti dei Marvel Studios.

Qualche settimana fa vi comunicavamo che Captain America 4 avrebbe subito un cambio di titolo: il film Marvel dedicato all'erede di Steve Rogers, Sam Wilson, e alla sua avventura nei panni del celebre eroe infatti non si chiamerà più Captain America: New World Order, bensì Captain America: Brave New World.

Al momento, non conosciamo le effettive ragioni dietro questo cambio (pare tuttavia che ci sia l'intenzione di allontanarsi da possibili riferimenti a questioni politiche) e, a quanto pare, nemmeno il protagonista stesso della pellicola.

"Non ne ho la più pallida idea" avrebbe risposto Anthony Mackie quando gli è stato chiesto da Inverse il motivo di tale modifica, come riporta anche Screen Rant"Mi hanno detto 'Cambiamo il titolo' e io 'Ok, facciamolo'. E questo è quanto".

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie: "Di fronte a Harrison Ford ho scordato le mie battute"

Captain America: non c'è 3 senza 4

Che sia New World Order o Brave New World, comunque, la saga di Captain America si prepara ad approdare nelle sale con un quarto capitolo, che oltre al già citato Mackie, vedrà anche l'aggiunta di Harrison Ford al cast nei panni del Generale Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross.

Scritto da Malcolm Spellman e diretto da Julius Onah, Captain America: Brave New World arriverà a maggio 2024 al cinema.