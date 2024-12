Captain America 4, Harrison Ford: "Non è che non dormo la notte pensando a come interpretare Red Hulk"

Captain America: Brave New World vedrà Harrison Ford succedere al compianto William Hurt nei panni di uno dei villain più noti del Marvel Cinematic Universe, Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross. Parlando dell'approccio al mondo dei fumetti, Ford ha ammesso di non essere troppo preoccupato dalle difficoltà interpretative del personaggio di Red Hulk, evoluzione della figura di Ross. Anzi, pur avendo preso il posto di un "attore meraviglioso" come William Hurt, la natura ambiziosa di Ford lo ha fatto sentire adatto al ruolo pur non essendo appassionato del mondo Marvel.

Parlando con Empire, Harrison Ford ha spiegato come si approcciato alla figura di "Thunderbolt" Ross nel sequel di Captain America, assumendo il ruolo di nuovo presidente degli Stati Uniti nell'MCU. Prima di lui, William Hurt lo aveva incarnato ne L'incredibile Hulk, nel franchise degli Avengers e in Black Widow. Non un compito facile per Ford, ma lui non si è certo perso d'animo.

"Ho cercato di comprendere le ambizioni dei realizzatori e di essere utile". "Certo non me ne stavo seduto a casa la sera pensando, 'Oh, cosa farò quando mi trasformerò in Hulk?' Non mi sembrava un ruolo così difficile da interpretare"_.

L'unico pensiero, semmai, è venuto dall'idea di dover seguire le orme di William Hurt. star di talento duttile e trasformista.

"Ero un po' preoccupato di prendere il posto di Bill Hurt, che era un attore meraviglioso", ha ammesso. "Volevo trovare il modo giusto per interpretare questo personaggio dopo che il pubblico aveva visto altre persone farlo. Conosco solo superficialmente l'Universo Marvel: vivo in un altro universo, ma ho visto diversi film Marvel con meravigliosi attori che sembravano divertirsi. E ho pensato: 'Beh, perché non io?'"

Harrison Ford a confronto con Anthony Mackie

Che ne sarà di Captain America 4?

Nonostante le vicissitudini produttive di Captain America: Brave New World, che avrebbe richiesto più sessioni di riprese aggiuntive per migliorare il risultato finale, il regista Julius Onah ha definito "strabiliante" il lavoro di Harrison Ford:

"Tutti noi sul set dicevamo, 'Porca miseria, ha centrato l'obiettivo.' È davvero fantastico tornare a un Hulk cattivissimo, a un mostro furioso".

Captain America: Brave New World, Marvel non è soddisfatta delle nuove proiezioni test, cambia tutto di nuovo?

Marvel ha anticipato la trasformazione del personaggio di Ford in Red Hulk nei trailer dell'atteso Captain America: Brave New World, ma ulteriori colpi di scena rimangono segreti per adesso. Anthony Mackie è il protagonista del cinecomic Marvel nei panni di Sam Wilson, che ha ufficialmente indossato lo scudo di Capitan America durante la serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier.

L'uscita italiana di Captain America: Brave New World è prevista per il 12 febbraio 2025.