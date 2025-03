Hideo Kojima ancora una volta fa il critico e dice la sua su Mickey 17: "è proprio un film da Bong Joon-Ho"

Hideo Kojima, noto al pubblico come una firma importante nel mondo videoludico, continua a condividere sui suoi profili social pareri e consigli sul film. Questa volta è toccato al nuovo film di fantascienza diretto dal regista Premio Oscar Bong-Joon-Ho e interpretato da Robert Pattinson.

Il maestro della narrazione videoludica, Hideo Kojima, ha espresso la sua opinione su Mickey 17, il nuovo film di fantascienza diretto dal premio Oscar Bong Joon-Ho e interpretato da Robert Pattinson. Con il suo caratteristico tono, Kojima ha recensito il film, lodandolo per la sua audacia, la visione unica del regista e il messaggio sociale sottostante.

Kojima su Mickey 17: un film che rompe le regole

Attraverso un post su X, il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding ha condiviso la sua esperienza dopo aver visto il film in IMAX: "È un film inconfondibilmente di Bong Joon-Ho, pieno del suo DNA e dei suoi 'meme' distintivi. Sebbene sia un film ad alto budget destinato a un pubblico globale, trabocca della sensibilità del suo autore e di un'energia dirompente capace di scuotere Hollywood, davvero ammirevole."

Kojima ha paragonato Bong Joon-Ho a un moderno Charlie Chaplin, elogiando il suo stile cinematografico e la capacità di affrontare tematiche sociali con ironia e profondità. Secondo lui, Mickey 17 è una sorta di "Tempi moderni" della nostra epoca, un monito sulle disuguaglianze che affliggono la società.

Nonostante il forte nome del regista e la presenza di un attore amato come Robert Pattinson, Mickey 17 non ha ricevuto l'attenzione che forse meritava nelle sale cinematografiche. Il film, basato sul romanzo omonimo di Edward Ashton, racconta la storia di un operaio sacrificabile in una missione spaziale, che scopre i limiti della sua stessa esistenza.

Kojima ha evidenziato il fascino di vedere 17 versioni di Pattinson, ma ha anche sottolineato che il film è, in un certo senso, "Bong Joon-Ho 17", ovvero un'opera che racchiude in sé tutta l'essenza del regista sudcoreano: "Quel tagliente umorismo nero, il pathos di fondo, lo spirito ribelle incrollabile e l'audace lungimiranza, c'è tutto."

Con queste parole, Kojima lascia intendere che Mickey 17 potrebbe diventare un film di culto, specialmente per chi apprezza il cinema d'autore che sfida le convenzioni. E se a dirlo è uno dei creatori più visionari dell'industria videoludica, c'è motivo forse di prestare attenzione.