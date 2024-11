Captain America: Brave New World, Marvel non è soddisfatta delle nuove proiezioni test, cambia tutto di nuovo?

Marvel non sarebbe affatto soddisfatta della risposta all'ennesima versione di Captain America: Brave New World, nuovi cambiamenti in vista.

Non c'è veramente pace per Captain America: Brave New World. Il film è praticamente pronto da tempo, ma Marvel non è soddisfatta dopo i feedback negativi ricevuti dalle ennesime proiezioni di prova, che potrebbe spingere lo studio a effettuare ancora una volta riprese aggiuntive.

Secondo l'insider Daniel Richtman, recentemente ha avuto luogo un terzo ciclo di proiezioni di prova del film e, ancora una volta, i feedback sono stati per lo più negativi. Probabilmente saranno necessari ulteriori cambiamenti, ma a quanto pare Marvel si sarebbe già portata avanti col lavoro.

Le voci secondo cui la quarta avventura di Captain America avrebbe dovuto subire ulteriori riprese sono state recentemente confermate quando il protagonista Anthony Mackie è stato visto girare nuove scene per il film a Los Angeles. Si è ipotizzato che questi potrebbero essere semplicemente alcuni piccoli miglioramenti, ma potrebbe invece trattarsi di scene ben più estese.

C'è la possibilità che siano programmate ancora nuova riprese? È possibile, ma visto che ormai mancano meno di quattro mesi dall'arrivo in sala di Brave New World, Marvel potrebbe essere sotto pressione per chiudere la versione definitiva del film il prima possibile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un cinecomic tormentato

Harrison Ford e Anthony Mackie a confronto

Con la gustosa aggiunta di Harrison Ford nel cast, qui al debutto assoluto nell'MCU, nei panni di Thunderbolt Ross, il nuovo capitolo standalone della saga di Captain America arriverà nei cinema italiani il 12 febbraio 2025. Ma cosa accadrà nel film?

Dopo l'incontro con il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire il motivo dietro un nefasto complotto globale prima che la vera mente malefica che l'ha concepito distrugga il mondo intero.

Captain America: Brave New World, la trama leaked confermerebbe gli spoiler su Thunderbolts

Captain America: Brave New World vede protagonisti Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con l'aggiunta delle star Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, con Louis D'Esposito e Charles Newirth in veste di produttori esecutivi.