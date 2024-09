Hulk Rosso, chi è il nuovo antagonista in Captain America: Brave New World?

Che nel prossimo Captain America: Brave New World ci sia un Hulk Rosso è ormai il segreto di Pulcinella, non tanto perché si vociferava da mesi ma anche perché i trailer ce lo hanno mostrato più o meno esplicitamente: nel trailer ufficiale, pubblicato da Marvel Studios, lo vediamo afferrare lo scudo di Sam Wilson, mentre i più fortunati che hanno partecipato al San Diego Comic Con da poco concluso hanno potuto ammirare un trailer esteso in cui lo si vede comparire in primo piano proprio dove pochi attimi prima c'era Harrison Ford. Ma qual è il legame tra i due? E chi interpreta l'ex Han Solo in questo film? Andiamo con ordine.

Thaddeus Ross nel MCU

Harrison Ford è Thaddeus Ross in Captain America: Brave New World

Harrison Ford interpreta Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross, un personaggio che chi segue il Marvel Cinematic Universe dagli albori dovrebbe conoscere bene. In realtà, la sua primissima apparizione risale a Hulk (2003) di Ang Lee, in cui era interpretato da Sam Elliot, ma dato che questo film non rientra più nella continuità ufficiale, dobbiamo partire da L'incredibile Hulk (2008) di Louis Leterrier: in questa pellicola, e in molte delle successive, a interpretare Ross è il compianto William Hurt.

William Hurt in una scena de L'incredibile Hulk

Ross è un generale dell'esercito statunitense che lavora a un nuovo siero del super soldato e che coinvolge nel progetto il fidanzato di sua figlia Betty (Liv Tyler) ovvero Bruce Banner, che solo in quel film è interpretato da Edward Norton. Quando l'esperimento fallisce, trasformando Bruce in Hulk, Ross gli dà la caccia, sguinzagliandogli contro anche Emil Blonsky (Tim Roth) che però, avendo assunto il siero sperimentale, si trasforma nel pericoloso Abominio. Quando Hulk sconfigge il mostro e salva Harlem, Ross sembra ammorbidirsi nei confronti del genero. Ed è proprio nella scena dopo i titoli di coda di questo film che si comincia a parlare del progetto Avengers, e Ross è uno dei primi a venirne a conoscenza.

William Hurt in una scena di Captain America: Civil War

Ross non è un personaggio di primaria importanza ma compare in diversi film con ruoli spesso antagonistici nei confronti degli eroi. Lo rivediamo per la prima volta nel cortometraggio Il consulente del 2011, poi in Captain America: Civil War (2016) in cui scopriamo che è diventato segretario della difesa. È lui a far arrestare il team di Cap per aver violato i nuovi Accordi di Sokovia. In Avengers: Infinity War (2018) una proiezione olografica di Ross ordina inutilmente l'arresto di Steve Rogers, Natasha Romanoff e Sam Wilson, mentre in Avengers: Endgame (2019) possiamo vedere Ross tra i presenti al funerale di Iron Man. Il Ross di William Hurt appare brevemente anche in Black Widow (2021) e in alcuni episodi della serie animata What if...? in cui però è doppiato da Michael Patrick McGill.

Questo perché nel frattempo Hurt si è ammalato di cancro e purtroppo è scomparso a 71 anni nel marzo del 2022. È a questo punto che subentra Harrison Ford. Nei trailer abbiamo scoperto che in questi anni Ross ha fatto carriera ed è diventato addirittura presidente degli Stati Uniti (un ruolo che Ford conosce molto bene!) e che ora cerca una nuova intesa con Sam Wilson (Anthony Mackie) per ricostituire gli Avengers. Sì, ma cosa c'entra Hulk Rosso?

La verità su Hulk Rosso

Hulk Rosso nei fumetti Marvel

Ebbene, Thaddeus Ross È Hulk Rosso! I dettagli li scopriremo solo a febbraio ma i fumetti ci offrono come sempre alcuni indizi. La prima apparizione di Hulk Rosso risale infatti al #1 della collana Hulk (2008) scritta da Jeph Loeb e disegnata da Ed McGuinness. In realtà, l'idea - poi scartata - risale a Kenneth Johnson, il creatore della serie TV degli anni 70 con Bill Bixby e Lou Ferrigno, ma Joe Quesada, all'ora direttore di Marvel Comics, la ripescò dal cassetto per la nuova collana a fumetti. Nelle storie originali, la vera identità di Hulk Rosso rimane segreta per almeno un paio d'anni: si scoprirà che è Ross solo nella miniserie War World Hulks del 2010. Il siero del super soldato modificato che scorre nelle vene di Ross è opera della Intelligencia, una società scientifica segreta capitanata nei fumetti dal cyborg MODOK (e nel Marvel Cinematic Universe abbiamo avuto a che fare con la Intelligencia in She-Hulk: Attorney at Law, mentre MODOK è comparso nel film Ant-Man & The Wasp: Quantumania).

Hulk Rosso contro Hulk in una tavola a fumetti

Hulk Rosso è una controparte perfetta di Hulk, nel senso che dopo la trasformazione non perde il senno e mantiene anzi tutta la sua intelligenza, capacità strategica e conoscenza militare. Questo fa di lui una vera macchina da guerra vivente, poiché possiede tutti i poteri di Hulk, inclusa la forza sovrumana e una pressoché totale invulnerabilità, e in più può assorbire quasi ogni forma di energia. Tuttavia, a differenza di Banner, Hulk Rosso non diventa più forte arrabbiandosi ma si surriscalda, un fattore che in alcune situazioni si è rivelato un vantaggio - per esempio, quando ha bruciato il virus tecnorganico di Cable nella miniserie Avengers: X-Sanction - e in molte altre un pericoloso punto debole.

Hulk Rosso a fumetti

Nei fumetti, però, dopo tante peripezie, Banner aiuta Ross a sbarazzarsi della Intelligencia e, per buona misura, convince Steve Rogers a reclutarlo negli Avengers. Da allora Hulk Rosso riveste un ruolo sia di alleato che di antieroe, così come il suo alter ego Ross che in qualche caso ha avuto parecchie grane con la giustizia americana, passando persino per disertore. Nel film è probabile che Ross assumerà il siero del super soldato volontariamente o contro la sua volontà, perché sappiamo che della partita sarà anche Tim Blake Nelson, che ne L'incredibile Hulk interpretava l'ambiguo biologo Samuel Sterns: nel finale, lo vedevamo trasformarsi in un noto antagonista dei fumetti Marvel, il Leader. È possibile che le sue macchinazioni, e le ambizioni di Ross, causeranno la nascita di Hulk Rosso: ma riuscirà il nuovo Captain America, che tutto sommato è un uomo normale senza super poteri, a fermare questo pericolosissimo avversario?