Captain America: Brave New World, lo sceneggiatore contro la critica: "Mi sa che non avete capito niente"

Dopo che il successo stratosferico di Deadpool & Wolverine sembrava aver riportato i Marvel Studios ai fasti di un tempo, lo studio è poi tornato immediatamente con i piedi per terra all'uscita di Captain America: Brave New World, che non è stato accolto altrettanto bene.

Nonostante sia riuscito a superare la soglia dei 400 milioni di dollari nel mondo, un risultato decisamente non scontato, la pellicola con Anthony Mackie è stata massacrata dalla critica, cosa che si è tradotta in un misero 48% di punteggio su Rotten Tomatoes.

Brave New World avrà sicuramente i suoi strenui difensori, ma è corretto dire che la pellicola non abbia fatto breccia nel fandom Marvel, almeno non come altre prima di essa, e da un film su Captain America le aspettative erano certamente alte.

Lo sceneggiatore di Captain America 4 contro la critica

Parlando con The Direct al WonderCon durante lo scorso fine settimana, a Rob Edwards, uno dei sei sceneggiatori accreditati del film, è stato chiesto se fosse sorpreso dalla risposta negativa della critica.

"In un certo senso sì, in un certo senso no. Penso che siano successe cose simili con molti progetti diversi. È stato strano per me, perché alcuni dei miei amici critici mi hanno detto: 'Penso che vi siate persi. Penso che abbiate sbagliato'". Su queste pagine potete leggere anche la nostra recensione di Captain America: Brave New World.

"Quando sono arrivati i voti del pubblico, tutti quelli che ho visto hanno detto: 'Non solo mi è piaciuto, ma ho portato la mia famiglia a vederlo la settimana successiva'", ha aggiunto. "L'ho visto più di una volta. È un film assolutamente piacevole e non so di cosa stiano parlando tutti. Voglio dire, è proprio questo che si cerca di ottenere quando lavori a un film".