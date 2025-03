Jason Statham e il suo action thriller A Working Man scalzano Biancaneve dalla vetta del box office USA

Uomini d'azione al comando del box office USA. La grazia di Biancaneve nulla può contro il debutto di A Working Man, che conquista rapidamente la prima posizione grazie al carisma di Jason Statham, interprete e produttore dell'action targato Amazon MGM Studios. Debutto notevole da 15,2 milioni ottenuti da 3.262 sale, e una media per sala di 4.664 dollari per la pellicola che vede Statham nei panni di Levon Cade, muratore ed ex militare delle forze speciali che torna in azione per salvare la figlia del suo capo, rapita da trafficanti di esseri umani.

Rachel Zegler in Biancaneve

La marcia di Biancaneve al botteghino è stata senza dubbio ostacolata dalla palude di polemiche che accompagna il reboot live action. L'incasso di 14,2 milioni di dollari di questo weekend rappresenta un calo del 66 percento rispetto ai 43 milioni di dollari di apertura del weekend scorso, rendendolo il maggior calo del secondo weekend per qualsiasi remake live-action Disney, superando il calo del 60 percento di Dumbo nel 2019. Tuttavia, la fiaba interpretata da Rachel Zegler e Gal Gadot conserva il primo posto al botteghino mondiale, incassando altri 36,3 milioni di dollari per un incasso di 143 milioni di dollari totali.

Tre debutti movimentano la top 5 degli incassi

I primi due episodi della quinta stagione della serie a sfondo religioso The Chosen hanno debuttato nei cinema questa settimana col titolo The Chosen: Last Supper (Stagione 5) Parte 1, incassando 11,5 milioni di dollari al botteghino nazionale. Gli episodi sono stati distribuiti solo nei cinema statunitensi segnando una media per sala di 4.637 dollari da 2.478 sale. Gli spettatori si sono dimostrati ansiosi di vedere cosa succederà nella vita serializzata di Gesù Cristo, creata, diretta e co-scritta da Dallas Jenkins preferendola a tanti titoli cinematografici.

Alle spalle dello show cristiano troviamo il debutto dell'horror Blumhouse The Woman in the Yard, thriller con Danielle Deadwyler diretto da Jaume Collet-Serra, che ha aperto in quarta posizione con 9,4 milioni di dollari da 2,842 sale e una media per sala di 3.325 dollari.

A chiudere la top 5 è il bizzarro dramedy A24 Death of a Unicorn, con Paul Rudd e Jenna Ortega, che ha incassato 5,7 milioni di dollari all'apertura da 3.050 sale, segnando una media per sala di 1,897 dollari. Al centro della storia un padre e una figlia investono un unicorno con la loro auto per poi portarlo nel rifugio di un ricchissimo CEO di un'azienda farmaceutica.