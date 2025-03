Coyote Vs Acme, clamoroso: il film è stato venduto dalla Warner Bros. e uscirà nelle sale

Più di un anno dopo che la Warner Bros. ha accantonato Coyote vs. Acme per ottenere degli importanti sgravi fiscali, il film ispirato al mondo dei Looney Tunes ha finalmente trovato una nuova casa e potrà uscire nelle sale.

La Ketchup Entertainment dovrebbe aggiudicarsi i diritti di distribuzione di Coyote vs. Acme. Sebbene la vendita non sia ancora stata conclusa, secondo Deadline, che ha dato la notizia, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di dollari.

Ketchup Entertainment, un distributore indipendente, ha recentemente guidato l'uscita nelle sale di The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie dopo che la Warner Bros. Discovery aveva deciso di vendere anche quel film. The Day the Earth Blew Up è uscito nelle sale il 14 marzo e ha incassato finora 3,9 milioni di dollari al botteghino.

La vicenda di Coyote vs. Acme e la decisione della Warner Bros.

Il film è un ibrido live action-animazione con John Cena e Lana Condor, ed è stato diretto da Dave Green e prodotto dal co-capo dei DC Studios James Gunn. Lo studio aveva accantonato il film completato nel novembre del 2023 per avere uno sgravo fiscale di 30 milioni di dollari, suscitando l'indignazione della comunità creativa.

Warner ha successivamente permesso al team di registi di vendere Coyote vs. Acme ad altri distributori. All'incirca nello stesso periodo, Amazon Prime Video, Apple e Netflix hanno preso in considerazione l'acquisto dei diritti del film, ma non è stato concluso alcun accordo.

Coyote vs. Acme era stata la terza vittima delle misure di riduzione dei costi adottate dalla Warner Bros. dopo la pandemia. Circa un anno prima, lo studio aveva scioccato l'industria dell'intrattenimento accantonando Batgirl, dal budget di 90 milioni di dollari, e il film per bambini Scoob! Holiday Haunt. Tutti e tre i film erano stati lanciati sotto il controllo del precedente capo dello studio, Jason Kilar, che ha lasciato la società nell'aprile del 2022.