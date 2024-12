Il nuovo trailer di Captain America: Brave New World regala alcune anticipazioni sui villain

Un nuovo trailer del film Captain America: Brave New World regala qualche anticipazione sui villain coinvolti nella nuova avventura dei personaggi della Marvel.

Il video promozionale mostra infatti delle spettacolari sequenze d'azione interpretate dal cast guidato da Anthony Mackie, di nuovo interprete di Sam Wilson. Il lungometraggio arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di febbraio 2025.

Cosa mostra il nuovo trailer del film Marvel

Nel filmato di Captain America: Brave New World condiviso online dallo studio si vedono anche Thaddeus "Thunderbolt" Ross/Red Hulk, interpretato da Harrison Ford, Joaquin Torres/Falcon che ha il volto di Danny Ramirez, e Giancarlo Esposito in azione.

Nel trailer si sente inoltre la voce di Tim Blake Nelson che ha ripreso la parte del Leader, di cui non è stato svelato il nuovo aspetto. L'attore, parlando del film, aveva spiegato: "L'ho in realtà girato due volte perché avevo lavorato sul set in origine un anno fa, e poi siamo tornati e rifatto molte scene all'inizio dell'estate. Ogni singolo film che ho girato spero mi renda migliore".

Cosa racconterà Captain America 4

Nel nuovo film del MCU, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale.

L'eroe, che ha ereditato l'iconico scudo di Steve Rogers (personaggio affidato a Chris Evans), dovrà quindi scoprire il motivo di un nefasto complotto globale per poter salvare il mondo intero.

The Leader: 5 cose da sapere sul villain Marvel prima di Captain America 4

Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, e Tim Blake Nelson.