Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito svela: "Prima di Sidewinder dovevo interpretare..."

La star di Breaking Bad e The Mandalorian, Giancarlo Esposito, è stato chiamato a gran voce dai fan che non vedevano l'ora facesse il suo debutto nel MCU; questi lo volevano come nuovo interprete di personaggi celebri come il Professor X, ma anche per Dottor Destino e Magneto.

Quando l'attore è stato scelto per un ruolo in Captain America: Brave New World, inizialmente si era detto che avrebbe interpretato G. W. Bridge, un personaggio poco noto al pubblico di non lettori di fumetti. Invece, alla fine è stato rivelato che si trattava di Seth Voelker, alias Sidewinder, il leader dei "Serpents", una rielaborazione per il cinema della Serpent Society.

I piani originali prevedevano un'iterazione del malvagio e oscuro gruppo fedele ai fumetti, con superpoteri e tutto il resto. Prima che la sequenza di apertura del film venisse scartata, l'idea era che Esposito si unisse a loro... nei panni di Re Cobra!

I piani originali per l'ingresso di Giancarlo Esposito nel MCU

L'attore ha recentemente confermato che il suo ruolo è cambiato dopo essere stato chiamato dai Marvel Studios a far parte del cast di Captain America: Brave New World.

"Doveva uscire nel marzo del 2024 ma poi hanno deciso di fare dei cambiamenti", ha raccontato Esposito a Empire. "Ero al telefono con il produttore Nate Moore, che mi ha proposto di interpretare, eventualmente, un personaggio chiamato King Cobra, che ho adorato, perché se vado in giro per il quartiere, gli afroamericani fanno: 'Come va, King?'. Adoravo l'idea".

"Mi chiamano King, baby! Voglio dire, è il più alto onore possibile. Ma, come si è scoperto, ci sono [altri King] nel mondo Marvel, e questo era collegato alla Serpent Society - stavano tornando ai fumetti e cercando di capire, e Nate ha detto: 'Possiamo darti tutte le caratteristiche di King, ma pensiamo che dovrebbe essere Sidewinder'".

Il cambio di rotta della Marvel e il Re Cobra nei fumetti

"E hanno parlato di creare un personaggio che fosse un po' più concreto, in stile mercenario. Volevano dare una base al film quando sono tornati a fare delle riprese aggiuntive, quindi si sono concentrati su questo ulteriore personaggio", ha continuato. "È stato un po' un turbine per me. Mi sono concentrato, sono andato lì e l'ho portato a termine. E spero di rimanere in questo universo ancora per un po'".

Leggendo tra le righe, sembra probabile che Esposito fosse destinato a combattere al fianco dei membri della Serpent Society interpretati da Seth Rollins e alla Diamondback di Rosa Salazar. Entrambi sono stati eliminati dal montaggio finale di Captain America: Brave New World dopo lunghe riprese.

Nei fumetti, Klaus Voorhees/Re Cobra era un ex detenuto che lavorava con il ricercatore medico umanitario Ezekiel Shecktor in India su un'antitossina universale per il veleno di serpente. Invidioso del successo di Shecktor, Voorhees complottò per ucciderlo e far sembrare l'omicidio un incidente.