Mickey 17 ruba a Captain America: Brave New World il primo posto al box office USA

Bonh Joon-ho torna a "rivedere le stelle" del botteghino americano con la sua nuova fatica, l'eccentrico Mickey 17 che guadagna la prima posizione battendo l'ex numero uno, il cinecomic Marvel Captain America: Brave New World. Robert Pattinson nei panni di un sacrificabile, un reietto dello spazio ingaggiato appositamente per morire ed essere clonato decine di volte durante una missione suicida sembra aver catturato l'interesse del pubblico americano segnando un debutto da 19,1 milioni di dollari raccolti in 3.807 sale, con una media per sala di 5.017 dollari. È un inizio lento, soprattutto per un film con un budget di 118 milioni di dollari, ma vista la natura bizzarra del progetto e i fan di un autore di culto come il premio Oscar Bong Joon-ho si spera che i numeri possano aumentare nelle prossime settimane.

Anthony Mackie con lo scudo in mano in Captain America: Brave New World

Pur non avendo mai fatto faville al box office, fino a oggi Captain America: Brave New World aveva conservato la prima posizione al botteghino domestico. Altri 8,5 milioni di incasso, e un calo del 42%, portano il cinecomic con Anthony Mackie e Harrison Ford a tagliare il traguardo dei 176 milioni negli incassi domestici e dei 370 milioni globali. In patria il film ha eguagliato gli incassi del precedente Captain America: il primo vendicatore, uscito però nel 2011, in tempi e con modalità diverse.

Le altre tre posizioni

Scende al terzo posto il survival thriller Last Breath, guidato da Woody Harrelson. La pellicola adrenalinica incassa altri 4,2 milioni per un totale di 14,6 milioni in due settimane. Il film racconta la vera storia di un gruppo di sub che devono salvare un collega bloccato nel Mare del Nord. Il regista Alex Parkinson ha adattato il suo documentario omonimo del 2019 in un lungometraggio fictional interpretato anche da Simu Liu e Finn Cole, che è costato poco meno di 24 milioni di dollari.

Una scena di the Monkey

Quarta posizione per l'horror di Oz Perkins The Monkey. Accompagnato da un battage pubblicitario roboante, che ha visto scendere in campo Stephen King in persona, autore del racconto a cui la storia si ispira, il film raccoglie altri 3,9 milioni arrivando a un totale di 31 milioni in tre settimane. Dopo aver segnato il secondo maggior debutto per Neon dopo Longlegs (22,4 milioni), altro horror diretto da Oz Perkins, il film ha già ampiamente recuperato i 10 milioni di budget.

Quinto, a chiudere la top 5 dei migliori incassi americani, è Paddington in Perù. La terza avventura dell'orso amante della marmellata incassa altri 3,8 milioni di dollari arrivando a un totale di 37 milioni. Basato sulla serie di libri per bambini dell'autore britannico Michael Bond, Paddington ha sempre avuto molto successo tra il pubblico straniero e il terzo capitolo della saga Sony non fa eccezione. Finanziato da StudioCanal per 90 milioni di dollari, Paddington in Perù ha superato i 175 milioni a livello globale.