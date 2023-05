Cannes 2023, Harrison Ford ritira il premio alla carriera: "Sono onorato, ma ora guardatevi Indiana Jones 5"

Harrison Ford ritira la Palma d'oro alla carriera al Festival di Cannes 2023 e poi si commuove per l'ovazione ricevuta per Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Harrison Ford è stato il protagonista della serata di eri a Cannes 2023, rubando la scena con il suo ritorno nei panni dell'archeologo più celebre al mondo in Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Prima della proiezione, l'attore ha ricevuto la Palma d'Oro alla Carriera, accompagnata da una calorosa ovazione da parte del pubblico del Grand Theatre Lumière che ha commosso il divo.

Dopo un'introduzione del direttore di Cannes Theirry Fremaux, che includeva ringraziamenti a Bob Iger della Disney, ai produttori di Indiana Jones 5 Kathleen Kennedy e Frank Marshall, al regista James Mangold e al cast che include Mads Mikkelsen, Phoebe Waller Bridge Ford, e naturalmente alla moglie Calista Flockhart, presente al suo fianco, è stato mostrato un montaggio delle performance più celebri di Harrison Ford che conteneva scene da Frisco Kid, Una donna in carriera, Blade Runner, I predatori dell'arca perduta, American Graffiti, Air Force One, Mosquito Coast, Il fuggitivo e la celebre scena della Cantina da Star Wars.

Salendo sul palco, Ford ha detto: "Sono contento e onorato, ma adesso ho un film che dovete vedere".

Poi ha commentato ironicamente il montaggio aggiungendo: "Dicono che prima di morire, vedi la vita passarti davanti. Io ho appena visto la mia vita passarmi davanti".

Un'ovazione di cinque minuti per Indiana Jones e il Quadrante del destino

Dopo la proiezione, il pubblico di Cannes 2023 ha accolto l'attesissimo Indiana Jones e il Quadrante del Destino con un'ovazione di cinque minuti che ha lasciato commossi Harrison Ford e il regista James Mangold.

Harrison Ford ha confermato che questa sarà la sua ultima apparizione nei panni dell'iconico Indiana Jones.

"Merci, volevo solo dire grazie, grazie mille per averci ospitato qui", ha detto Ford, ricordando la prima partecipazione a Cannes con il film Heavy nella Quinzaine des Réalisateurs. "Una cosa che era vera allora e vera adesso è che questo film è stato realizzato da amici. Probabilmente è difficile per voi credere che un film così grande possa essere stato fatto da amici, ma è così. È stato fatto per amore, è stato fatto per devozione nei confronti di ciò che è venuto prima, ed è stato fatto con un'enorme fiducia da parte di tutte queste persone".

Dopo la premiere a Cannes, Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriverà nelle sale cinematografiche il 28 giugno 2023.