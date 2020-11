Star Wars: anche per Mark Hamill Han Solo ha sparato per primo

Mark Hamill, alias Luke Skywalker in Star Wars, è tra coloro che sostengono che Han Solo abbia sparato per primo in una delle scene più discusse della saga.

Peter Mayhew, Alec Guinness, Mark Hamill e Harrison Ford in Guerre Stellari

Mark Hamill, alias Luke Skywalker in Star Wars, è tra coloro che sostengono che Han Solo abbia sparato per primo in una delle scene più discusse della saga. Parliamo, ovviamente, del momento a Mos Eisley in cui Han, parlando con Greedo, gli spara uccidendolo a sangue freddo.

O almeno così era nel montaggio originale del capostipite, quello uscito al cinema nel 1977; vent'anni dopo, per la cosiddetta Special Edition, George Lucas decise di rendere quel momento legittima difesa, per tutelare il pubblico più giovane. Da lì è nata la controversia che va avanti ancora oggi: lo stesso Lucas è stato fotografato mentre indossava una maglietta con la scritta "Han shot first", e il recente Christmas Special disponibile su Disney+ contiene un rimando alle modifiche apportate a quella scena (di cui una proprio in occasione del debutto del film sulla piattaforma).

Star Wars, chi è Han Solo? Vita, morte e miracoli di uno dei personaggi più amati della saga

Guerre Stellari: Luke Skywalker scopre l'ologramma di Leia

L'intervento di Mark Hamill era dovuto a un tweet di Jake Tapper, giornalista di CNN e grande appassionato di Star Wars, che ha postato un video dove si chiarisce una volta per tutte come si è svolta quella scena di Guerre stellari. Hamill, dopo aver ironizzato sul tweet di Tapper ("Meno male che c'è lui per le notizie dell'ultima ora"), ha poi affermato di essere dalla parte di chi sostiene che Han abbia sparato per primo, una scelta drammaturgica perfettamente coerente con il personaggio così come lo conoscevamo in quel momento: un mercenario che ha a cuore solo se stesso e, al limite, Chewbacca.

Le ultime apparizioni di Hamill e Harrison Ford nella saga risalgono a quasi un anno fa, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Hamill ha anche prestato la voce a un droide nella prima stagione di The Mandalorian, senza però essere citato nei titoli di coda, ed è recentemente apparso nella serie What We Do in the Shadows.