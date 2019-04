Bridget Jones, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 17 aprile arriva la saga di Bridget Jones su Netflix: disponibili in streaming i primi due capitoli della storia rom com con Renee Zellweger!

Siamo a metà aprile ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming sono i primi due capitoli della saga di Bridget Jones, le commedie romantiche con Renée Zellweger.

In Il diario di Bridget Jones iniziamo a conoscere Bridget Jones, una donna intelligente che combatte giornalmente contro la sua età, il suo aspetto fisico, la sua mancanza di uomini e le sue tante imperfezioni. Come progetto per il nuovo anno Bridget si ripromette di prendere il controllo della propria vita, iniziando a tenere un diario in cui scriverà sempre la verità... Nel sequel, Che pasticcio, Bridget Jones!, la nostra protagonista sembra aver trovato l'anima gemella nell'avvocato Mark Darcy, ma proprio mentre tutto sembrava andare per il meglio, entra in scena una splendida collega dell'uomo, sexy e intelligente. La gelosia, l'insicurezza e la tentazione rischiano di far crollare il sogno di Bridget.

La saga di Bridget Jones ha portato nelle casse del boxoffice internazionale oltre 750 milioni di dollari, quasi equamente divisi tra le tre pellicole. Il Diario di Bridget Jones è stato un piccolo caso anche per pubblico e critica, su Rotten Tomatoes il film ha il super punteggio pari all'81% di recensioni positive, mentre il sequel Che pasticcio Bridget Jones non ha convinto i critici americani. Nel cast delle pellicole troviamo Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth e Jim Broadbent. La Zellweger per questo ruolo ha ottenuto una nomination al Golden Globe e una all'Oscar nella categoria Migliore Attrice Protagonista nel 2002, sconfitta da Halle Berry.

La saga di Bridget Jones è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.