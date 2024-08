Bridget Jones: Mad About The Boy, il nuovo poster del sequel è un tuffo nostalgico nel passato

È stato diffuso il poster del tanto atteso Bridget Jones: Mad About The Boy, il sequel della serie cinematografica di successo con protagonista Renée Zellweger.

"Nuovo decennio. Nuovo diario", recita la tagline del poster di Bridget Jones: Mad About The Boy, il quarto capitolo della serie cinematografica di successo. Nell'immagine promozionale, diffusa giovedì 22 agosto, Renée Zellweger è più bella che mai nei panni di Bridget, con un cardigan rosa e l'iconico diario rosso in mano.

I fan hanno condiviso la loro eccitazione per il film - che arriverà nelle sale il 14 febbraio 2025 - attraverso i social media, con un utente di X che ha scritto: "Il vero cinema è tornato". Un altro fan ha twittato: "Ecco i miei piani per San Valentino".

La pubblicazione del poster arriva due settimane dopo che Working Title ha annunciato la fine delle riprese del progetto. "È tutto finito. Ci vediamo a San Valentino", ha scritto lo studio via X insieme a una foto del dietro le quinte del set l'8 agosto.

Cosa aspettarsi da Bridget Jones: Mad About The Boy?

La Zellweger, 55 anni, ha debuttato nel ruolo di Bridget Jones nel film Il diario di Bridget Jones del 2001. Basato sull'omonimo libro di Helen Fielding, la storia ispirata a Orgoglio e pregiudizio segue Bridget mentre si trova in un triangolo amoroso tra i nemici Daniel Cleaver (Hugh Grant) e Mark Darcy (Colin Firth).

First poster for 'Bridget Jones: Mad About The Boy.' pic.twitter.com/C4II7Apc62 — Pop Crave (@PopCrave) August 22, 2024

Il trio principale del film ha ripreso i propri ruoli nel film Che pasticcio, Bridget Jones! nel 2004. Grant, tuttavia, non ha ripreso il suo ruolo in Bridget Jones's Baby del 2016 ed è stato sostituito da Patrick Dempsey nel ruolo del nuovo interesse amoroso Jack Qwant. Bridget termina il film come una madre felicemente sposata con Mark, dopo essersi chiesta se fosse Mark o Jack il padre di suo figlio. (Mark si rivela essere il padre).

Grant, 63 anni, tornerà nel ruolo di Daniel in Mad About the Boy, insieme ai membri del cast Emma Thompson (Dr. Rawlings), Jim Broadbent e Gemma Jones (i genitori di Bridget), Sally Phillips (Shazzer), Shirley Henderson (Jude), James Callis (Tom) e Sarah Solemani (Miranda).

Si dice che la star di One Day Leo Woodall interpreterà Roxster, il giovane interesse amoroso di Bridget, apparso nel libro. Non si sa ancora se Mark tornerà in questo sequel, ma Firth è stato avvistato sul set del film con Zellweger.