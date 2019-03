Netflix, aprile 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovi contenuti su Netflix: ad aprile 2019 arrivano in catalogo la prima stagione della docuserie Il nostro pianeta che ci guida alla scoperta delle meravigliose bellezze naturali della Terra. Nella sezione film segnaliamo Arancia Meccanica di Stanley Kubrick e l'italiano Veloce come il vanto con Stefano Accorsi. Come sempre sono numerose le novità, tra Film e Serie TV. Prima di scoprire cosa ci aspetta questo mese, vi ricordiamo anche i nostri consigli sui film da vedere su Netflix.

Malcolm McDowell in una immagine iconica di Arancia Meccanica

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

Quicksand, stagione 1 disponibile dal 4 aprile

Le terrificanti avventure di Sabrina Parte 2, disponibile dal 5 aprile

Il nostro pianeta, stagione 1 disponibile dal 5 aprile

Chambers, stagione 1 disponibile dal 26 aprile

Serie TV

Gotham: Stagione 4 disponibile dal primo aprile

Lucifer: Stagione 3 disponibile dal primo aprile

Suits: Stagione 7 Nuovi episodi, disponibile dal 16 aprile

The Good Place: Stagione 2, disponibile dal 26 aprile

I FILM SU NETFLIX

Film Originali Netflix

The Perfect Date, dal 12 aprile

The Silence, disponibile dal 12 aprile

Someone Great, disponibile dal 19 aprile

Film

Veloce come il vento

Il comedy special

Francesco De Carlo: Cose di questo mondo, dal 12 aprile

Anime Originali Netflix

Ultraman, Stagione 1 disponibile dal primo aprile

Rilakkuma and Kaoru, disponibile dal 19 aprile

Ingress: The Animation, disponibile dal 30 aprile

