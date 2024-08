Chiwetel Ejiofor ammette: "Bridget Jones 4 per me è qualcosa di molto diverso dal solito"

La star di 12 anni schiavo si è dovuto inserire in un contesto di lavoro differente rispetto ai progetti in cui è solitamente coinvolto.

Chiwetel Ejiofor sarà uno dei protagonisti del quarto capitolo cinematografico del franchise di Bridget Jones. L'attore, candidato all'Oscar per il suo ruolo in 12 anni schiavo di Steve McQueen, ha raccontato che la commedia con Renée Zellweger è un po' diversa rispetto ai suoi soliti progetti.

Intervistato da Variety, Ejiofor ha parlato del film in cui reciterà al fianco della star americana che torna nel ruolo di Bridget e Hugh Grant, che reciterà nuovamente nei panni del donnaiolo Daniel Cleaver, già presente nei primi due capitoli.

Cambio di rotta

"Penso che sia semplicemente meraviglioso" ha spiegato Ejiofor in relazione a Mad About the Boy "Renée è straordinaria in questo ruolo. È un'esperienza molto diversa per me in un certo senso ed è qualcosa di molto coinvolgente".

Renée Zellweger e Colin Firth in una scena di Il diario di Bridget Jones

In passato, Chiwetel Ejiofor aveva già partecipato sporadicamente ad altre commedie, tra cui Love Actually - L'amore davvero. Nel quarto capitolo di Bridget Jones, l'attore britannico dovrebbe interpretare Mr. Wallaker, un insegnante della scuola che frequentano i figli della protagonista. Basato sull'omonimo libro del 2013 di Helen Fielding, Mad About the Boy riprende la storia di Bridget, ora madre di due figli, che torna alla ricerca dell'amore dopo la morte di Mark Darcy (Colin Firth).

"C'è un tale calore in quei film" confessa Ejiofor "Sono divertenti, coinvolgenti, splendidamente recitati, e così ben fatti. Con questi presupposti, è davvero un quadro straordinario in cui inserirsi. Hanno il calore dell'umanità e affrontano anche le questioni politiche del mondo moderno, dicendo qualcosa sul mondo che viviamo. Ma lo fanno sempre con un certo ottimismo, con speranza e a volte mostrando il meglio di ciò che possiamo essere. E li adoro".

Bridget Jones: Mad About the Boy è il quarto capitolo del franchise iniziato nel 2001 con Il diario di Bridget Jones e proseguito nel 2004 con Che pasticcio, Bridget Jones! e nel 2016 con Bridget Jones's Baby. Il film verrà distribuito il giorno di San Valentino del 2025.