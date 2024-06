Bridget Jones 4, le riprese slittano: ecco il motivo

I fan di Bridget Jones dovranno aspettare più a lungo l'uscita nelle sale del quarto film della saga, Mad About the Boy. A causa di un imprevisto il prosieguo delle riprese del film che riporterà il premio Oscar Renée Zellweger nel ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo sono state posticipate a nuova data.

In questi giorni la produzione era impegnata a Londra, scenario principale delle vicende della bionda trentenne single, tra peripezie lavorative e sentimentali, alla perenne ricerca dell'amore e divisa dalla passione per alcuni uomini che tornano in maniera ricorrente nella vita della protagonista, dall'avvocato Mark Darcy (Colin Firth) e il suo ex capoufficio Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Le riprese slittate

Purtroppo, un incidente ad uno dei membri principali del cast ha costretto la produzione ad interrompere bruscamente le riprese e riorganizzare tutto il programma. Non è stato comunicato pubblicamente il nome dell'attore o dell'attrice che ha subito l'infortunio. Nel nuovo sequel, oltre a Zellweger e Grant che torneranno nei panni di Bridget Jones e Daniel Cleaver, ci sarà anche Leo Woodall come nuova opzione romantica per il personaggio.

Renée Zellweger in una scena di Bridget Jones's Baby

L'incidente avrebbe mandato nel caos l'organizzazione delle riprese, come ha affermato una fonte al The Sun:"È un disastro totale. È stato un colpo devastante per tutto il cast e le persone che ci lavoravano intensamente. Dovevano girare alcune delle scene più importanti del film e poi hanno subito questo contrattempo dopo un incidente davvero sfortunato. Le riprese di queste scene potrebbero non riprendere almeno fino a luglio". Il problema riguarda soprattutto la finestra di temporale ristretta in cui far rientrare tutta la produzione, a causa dei molteplici impegni delle star coinvolte.

Nel cast di Bridget Jones 4 torneranno anche Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips, James Callis, Shirley Henderson e Celia Imrie. Ancora in dubbio la presenza di Colin Firth, visto che il suo personaggio nel libro di Helen Fielding muore tragicamente ma non è sicuro che la trama del film segua pedissequamente la narrazione letteraria.