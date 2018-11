Box Office Italia: Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni è ancora primo

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni conserva la prima posizione al boxoffice italiano e incassa un altro milione e 700 mila euro che lo portano a superare i 7 milioni in due settimane Cifre da capogiro per la fiaba diretta da Lasse Hallström ispirata al celebre classico di E.T.A. Hoffmann. Il lungometraggio (qui potete leggere la recensione de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni) racconta la storia di Clara, una ragazza che vuole rientrare in possesso di una chiave che potrà farle scoprire un prezioso dono che le ha lasciato la madre. L'oggetto è però sparito in un mondo misterioso parallelo dove Clara incontra un soldato chiamato Phillip, un gruppo di topi e le reggenti che si occupano di tre reami: dei fiocchi di neve, dei fiori e dei dolci.

Con 703.000 euro di incasso in 288 sale e un media per sala di 2.440 euro , al secondo posto debutta Tutti lo sanno, pellicola diretta dal regista Asghar Farhadi interpretata dalla coppia Javier Bardem e Penelope Cruz (qui la nostra recensione di Tutti lo sanno). L'attrice avrà il ruolo di una madre che compie un viaggio con la sua famiglia partendo da Buenos Aires con destinazione la piccola cittadina, poco distante da Madrid, in cui è cresciuta, in occasione di alcuni festeggiamenti. Il viaggio è però segnato da alcuni eventi inaspettati che minacciano di dividere le persone che ama.

Altro debutto al terzo posto per Notti magiche, il nuovo film diretto da Paolo Virzì che incassa 657.000 euro da 369 sale, con una media per sala di 1.780 euro. Ambientato durante Italia '90, la notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall'Argentina, il film si concentra su un caso giallo: un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell'omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri.

Perde una posizione la commedia di Guido Chiesa Ti presento Sofia. Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di dieci anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare di lei, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi sono i protagonisti della commedia (qui la nostra recensione di Ti presento Sofia che incassa 612.000 euro per un totale di oltre 2 milioni 357mila euro.

Quinto il biopic First Man - Il primo uomo, diretto da Damien Chazelle, dedicato all'astronauta Neil Armstrong e all'approdo sulla Luna. Il talento di Ryan Gosling e l'ascesa di Chazelle assicurano al film altri 603.000 euro per un totale di 2.397.000 euro in due settimane.

