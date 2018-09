Box Office Italia: Gli incredibili 2 vola a 4 milioni d'incasso al debutto

Debutto col botto per Gli Incredibili 2. Con 4 milioni di incasso nel weekend (4,8 milioni totali), la pellicola animata Disney/Pixar conferma la potenza di fuoco della compagnia. Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Gli Incredibili 2 - torna a raccontare la storia della popolare famiglia di supereroi animati, segna una media di 4.921 euro su 853 sale

Bene anche il debutto dell'horror The Nun - La vocazione del male, altro sequel della saga di The Conjuring che incassa 2 milioni 416 mila su quattro giorni con la media più alta della top ten, 5480 euro su 441 schermi, nonostante il film non abbia certo entusiasmato la critica, come abbiamo spiegato nella nostra recensione di The Nun.

Primo film italiano, apre in terza posizione il giallo d'arte Una storia senza nome di Roberto Andò che parte dal celebre furto della Natività del Caravaggio per raccontare una storia ambientata nel mondo del cinema che vede protagonista Micaela Ramazzotti. Il film apre con un incasso di 346 mila euro e una media per sala di 1.000 euro in 321 sale.

Perde una posizione The Equalizer 2 - Senza perdono. Il sequel che vede il ritorno di Denzel Washington nei panni del vigilante Robert McCall incassa altri 345.000 euro arrivando a un totale di 1.122.000 euro in due settimane.

L'ex numero uno Mamma Mia! Ci risiamo, sequel del musical ispirato alle celebri hit degli Abba dal cast all star, scivola al quinto posto incassando 330.000, per un totale di 3 milioni di euro.

