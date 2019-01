Gli Incredibili 2 in blu-ray, recensione: audio e video incantano, extra a passo ridotto

Appena uscito, ha conquistato subito la vetta nelle classifiche di vendita homevideo, come quasi sempre accade per i prodotti Disney-Pixar, amatissimi e garanzia di edizioni di grande qualità. Segno che anche questo Gli incredibili 2 ha colpito nel segno. E non è poco, perché fare un sequel a ben 14 anni di distanza dal capostipite, poteva essere potenzialmente un rischio. Ma il film di Brad Bird che riporta in pista l'adorabile famiglia di supereroi, non delude le attese, confermandosi un prodotto spassoso e di grande intrattenimento, oltre che come al solito eccellente sul piano tecnico.

In Gli Incredibili 2, mentre Bob cerca di abituarsi a una normale vita quotidiana, Helen guida una campagna per riportare i supereroi ad essere legali, e quando spunta un nuovo cattivo all'orizzonte con piani ricche di minacce, la famiglia sarà costretta a ricorrere a tutti i suoi superpoteri per salvare il mondo. Come detto, l'approdo in homevideo è stato salutato con la consueta pioggia di vendite, anche se stavolta la proposta Walt Disney Studios Home Entertainment è un po' limitata rispetto a occasioni precedenti sul mercato italiano. Pur confermando le solite vette di valore tecnico.

Niente 3D e 4K, e sul blu-ray extra in formato ridotto

Partiamo dalle dolenti note. Gli incredibili 2, infatti, oltre a non uscire in 4K (e questa è una consuetudine per i prodotti Disney in Italia), stavolta non è disponibile nemmeno in 3D, segno evidentemente di un cambio di strategia per una versione che non trova grandi riscontri sul mercato. L'altra spiacevole novità è che nell'edizione blu-ray da noi recensita non troviamo tutti gli extra disponibili, come invece accadeva di solito. Qui i contenuti speciali infatti sono solamente una parte dell'edizione americana: per averli tutti bisogna ricorrere stavolta alla speciale edizione steelbook a due dischi, che presenta ben 100 minuti aggiuntivi di contributi extra. Vabbè, non resta che consolarsi con la sontuosa parte tecnica, con un super video e un audio molto convincente anche in italiano.

Un video fantastico e un quadro cristallino

E veniamo al blu-ray, come detto tecnicamente al top. Il video infatti, come accade quasi sempre per questi moderni prodotti di animazione di grande successo, è davvero fantastico. Il quadro è nitidissimo e cristallino, con un dettaglio granitico su ogni elemento e particolari anche minimi che saltano sempre in bella evidenza, sia sui costumi dei personaggi che nelle caratteristiche ambientali. C'è anche una bella e costante sensazione di profondità, che fa sembrare quasi tangibili alcuni oggetti. Anche nelle scene frenetiche e ricche di movimento il quadro non mostra cedimenti, mantenendo una compattezza esemplare. Quanto al croma, è semplicemente esplosivo con colori intensi e brillanti, dalla saturazione perfetta, e anche i neri sono profondissimi. Se proprio vogliamo trovare qualche lieve difetto, bisogna riscontrare qualche lieve sbavatura su alcuni fondali e in certe scene più scure o con illuminazione particolare, soprattutto nelle sfumature, con leggerissimi cenni di banding e una morbidezza generale sul dettaglio, che però in qualche maniera regala anche maggior naturalezza alle immagini.

Audio da immersione pura, anche in italiano

Sul fronte audio, buone notizie per la traccia italiana, presentata con un Dolby Digital Plus 7.1 di ottima qualità e grande coinvolgimento, che consente di vivere con piena partecipazione le numerose scene sonoramente importanti del film. L'asse posteriore infatti appoggia in maniera mirabile la scena con una dislocazione degli effetti non solo energica, ma precisa e chirurgica, che conferma la qualità dell'attività surround. Ma è tutta la pressione sonora a essere convincente, esaltata da una dinamica di eccellenza e da robuste entrate del sub. La traccia inglese in DTS HD Master Audio 7.1 riesce comunque a regalare ancora qualcosa in più sul piano del microdettaglio, offrendo ancora qualche ulteriore step perfino nella dinamica. Resta invece un po' sommessa sulla resa dei bassi, che rimane ottima, ma manca di quel boost integrativo che ci si sarebbe aspettati da una traccia lossless. Le due tracce invece si equivalgono nella resa dei dialoghi, chiari e puliti, e della colonna sonora, ampia e corposa.

Gli extra: due corti, una featurette e il commento audio

Totale 8.5 Video 9 Audio italiano 8.5 Audio inglese 9.5 Extra 6.5

Come accennato, gli extra non sono esaltanti, limitandosi a una mezz'ora abbondante di contributi più il commento audio, mentre la steelbook a due dischi quadruplica in pratica la quantità di materiale, tra cui 40 minuti di scene tagliate. Qui comunque, oltre al commento audio regolarmente sottotitolato del regista Brad Bird assieme a vari super visori dell'animazione, troviamo due corti. Il primo è il commovente Bao (8 minuti) scritto e diretto da Domee Shi e primo corto Pixar a essere diretto da una donna: a una mamma cinese viene data una seconda occasione di maternità tramite un vivace "bimbo-raviolo". Il secondo è Zietta Edna (8'), scritto e diretto da Ted Mathot, che riguarda la tutina adatta ai superpoteri del piccolo Jack Jack. A chiudere, Caffè forte: lezioni di animazione con Brad Bird (19'), con cast e troupe che raccontano le migliori qualità di Brad Bird, la sua storia, la sua passione per il genere e le influenze che ha portato nel mondo dell'animazione.