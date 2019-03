Box Office Italia: Dragon Ball Super: Broly - Il Film fa scintille in vetta alla top 10

Dragon Ball Super: Broly è primo al box office italiano. L'avventura animata conquista il pubblico nostrano incassando 1.670.000 euro da 380 sale, con una media per sala di 4.394 euro. Il film, ispirato al celebre manga, racconta la storia di un pianeta distrutto e una potente razza ridotta in cenere. Dopo l'esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato. I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l'intero Universo (qui trovate la nostra recensione a Dragon Ball Super: Broly - Il film).

Effetto Oscar anche in Italia dove Green Book, Oscar per il miglior film dell'anno, ricompare in seconda posizione a cinque settimane dall'uscita. Nonostante le critiche al film, definito da alcuni critici americani il peggior vincitore dell'Oscar dopo Crash, il pubblico torna a premiare Green Book che incassa un altro milione di euro arrivando a 7,3 milioni totali (qui potete leggere la nostra recensione di Green Book).

Discreto debutto per la commedia italiana Domani è un altro giorno che racconta la profonda amicizia tra Giuliano (Marco Giallini), attore piuttosto noto che vive e lavora a Roma, e Tommaso (Valerio Mastandrea), insegnante e ricercatore nel campo della robotica trasferito in Canada. Tra momenti divertenti e altri drammatici, humor, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme. Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da una diagnosi terminale e il suo compito più doloroso è trovare una sistemazione a Pato, il suo meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe. Domani è un altro giorno incassa 706.000 euro da 408 sale, con una media per sala di 1.730 euro.

Quarto posto per Ancora auguri per la tua morte, sequel dell'horror del 2017 Auguri per la tua morte, interpretata da Jessica Rothe. Ancora auguri per la tua morte si svolge due anni dopo gli eventi del primo film. Nella pellicola precedente la protagonista era intrappolata in un loop temporale e costretta a rivivere continuamente lo stesso giorno al termine del quale un misterioso assassino la uccideva. Oggi Tree Gelbman è di nuovo bloccata in un loop temporale, tuttavia anche le altre persone che conosce stanno morendo. Per salvare sé stessa e i suoi amici, e per liberarsi nuovamente del loop, la giovane decide di occuparsi del caso, scegliendo persino di uccidersi prima di essere raggiunta dal killer (qui potete leggere la nostra recensione di Ancora auguri per la tua morte). Debutto da 554.000 euro in 283 sale, con una media per sala di 1.957 euro.

Quinta posizione per l'ex numero uno, la commedia 10 giorni senza mamma, film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini che incassa altri 550 mila euro arrivando a 6 milioni e 669 mila euro. Nel film una sequela di disastrosi ed esilaranti eventi travolgono Carlo (Fabio De Luigi), obbligato a fare il "mammo" a tempo pieno dopo che la moglie Giulia (Valentina Lodovini) comunica alla famiglia che sta per partire per dieci giorni di vacanza (qui trovate la recensione di 10 giorni senza mamma).

