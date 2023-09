Dragon Ball: tutta l’arroganza di Bardack in una figure in offerta su Amazon

Una fedelissima figure di Bardack è in offerta su Amazon; non lasciatevela scappare, specialmente se fan di Dragon Ball.

I fan di Dragon Ball, e nello specifico di Bardack, non crederanno ai loro occhi, dato che Amazon ha messo in offerta una figure del famosissimo Sayan in questione. Sul sito potete trovarla a 31,06€, con uno sconto dell'11% sul prezzo che aveva in precedenza. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Targata Banpresto, grande 10 x 20 x 15 cm e con un peso di 225 grammi, questa figure ritrae alla perfezione il personaggio di Bardack, visto in Dragon Ball Z: Le Origini del Mito e in Dragon Ball Super: Broly - Il Film, imitandone le fattezze e la sua classica espressione arrogante.

L'importanza di Bardack nell'universo di Dragon Ball

Bardack è un personaggio iconico nell'universo di Dragon Ball, noto principalmente per essere il padre di Goku, il protagonista principale della serie. È stato introdotto per la prima volta nello special televisivo Dragon Ball Z - Le origini del mito, trasmesso nel 1990. La storia di Bardack è ambientata in un periodo precedente agli eventi principali che tutti conosciamo, quando Goku era ancora un neonato e il pianeta Vegeta era sotto il dominio dei Saiyan e di Freezer, il tiranno spaziale.

Bardack era un guerriero Saiyan di basso rango, ma si è distinto per la sua abilità di combattimento e il coraggio. La sua vita cambia quando inizia a sviluppare una forma di precognizione che gli permette di vedere il futuro. Attraverso questa abilità prevede l'annientamento del pianeta Vegeta da parte di Freezer e la morte di Goku. Cercando disperatamente di avvertire i suoi compagni Saiyan del pericolo imminente, viene ignorato e considerato un traditore. Nonostante gli sforzi eroici, questi non riesce a cambiare il destino del pianeta che alla fine viene distrutto, venendo coinvolto in prima persona e apparentemente annientato insieme alla propria squadra, dalla supernova che s'infrange su tutti loro.

Bardack è un personaggio complesso che lotta per cambiare il destino del suo popolo spinto da una particolare determinazione e sacrificio iconici tra i fan, i quali ne apprezzano lo spirito combattivo e la capacità di opporsi alle circostanze avverse.

Se accostata alla sua famosissima storia, questa figure assume un valore anche più profondo, divenendo un gadget da collezione imperdibile per ogni fan di Dragon Ball che si rispetti.