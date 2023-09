Dragon Ball: tutta la potenza disumana di Broly esplode in una figure imperdibile su Amazon

Su Amazon è disponibile una figure di Broly, personaggio iconico dell'universo di Dragon Ball, assolutamente imperdibile. Sul sito potete trovarla, attualmente parlando, a 96.99€. Se interessati passate dal box di seguito.

Nel dettaglio, si tratta di una figure targata Bandai che riproduce alla perfezione le fattezze del Broly visto in Dragon Ball Super.

Chi è Broly?

Broly è un personaggio dell'universo di Dragon Ball, creato da Akira Toriyama. È un Saiyan, una razza di guerrieri con poteri straordinari, ed è noto per essere uno dei personaggi più potenti e iconici dell'intero universo narrativo di Goku e company.

La sua prima apparizione avvenne nel film Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda (titolo originale "Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan"), uscito nel 1993. In questo lungometraggio animato, Broly viene presentato e mostrato come il Saiyan leggendario, una figura misteriosa con un potere incommensurabile e una profonda rivalità con Goku, derivante da alcuni particolari trascorsi insieme.

Dato il successo di Broly come personaggio è stato reintegrato nella continuità ufficiale di Dragon Ball con il film Dragon Ball Super: Broly - Il Film, uscito nel 2018. Questo ha rielaborato le sue origini e la storia di fondo, portandolo di peso nella cronologia ufficiale di Dragon Ball Super.

Nel film in questione, Broly è stato presentato come un Saiyan esiliato su un pianeta desolato, lontano dalla civiltà. Il suo potere incontrollabile lo rende una minaccia, e alla fine incontra Goku e Vegeta. La pellicola esplora il suo passato, il suo potenziale di scontro, e gli permette di dimostrare di essere uno dei combattenti più forti dell'universo Dragon Ball, in grado di competere coi Saiyan più temibili.

Data la portata storica e iconografica del personaggio