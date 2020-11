Borat 2: la scena di Rudy Giuliani ha rischiato di essere rovinata da un problema tecnico

Una delle scene di Borat 2 che più hanno fatto discutere, quella della falsa intervista della figlia di Borat a Rudolph Giuliani, ha rischiato di non essere realizzata per un problema col telefono di Sacha Baron Cohen.

Borat: Subsequent Moviefilm, un'immagine del film

Nel corso del A Late Show With Stephen Colbert la star di Borat: Subsequent Moviefilm, Sacha Baron Cohen, ha svelato i retroscena della sequenza della falsa intervista che ha fatto tanto infuriare Rudy Giuliani. Secondo l'attore inglese, l'idea iniziare era che lui stesse nascosto in un armadio costruito appositamente per poi saltare fuori su un segnale via sms del regista Jason Woliner. C'era solo un problema: la batteria del suo telefono stava morendo:

"Inizia l'intervista, accendo il telefono e c'è solo il 3% di batteria. Così mi dico: 'Dannazione, abbiamo Rudy Giuliani, abbiamo l'avvocato del presidente, abbiamo questa scena, questo è il culmine del film e nessuno ha pensato che valesse la pena caricare il telefono?! 'Sono riuscito a tenerlo in modalità aereo e controllarlo occasionalmente".

Qui trovate la recensione di Borat 2, disponibile su Amazon Prime Video. La scena di cui parla Sacha Baron Cohen si svolge in un hotel in cui Giuliani a accettato di partecipare a una (falsa) intervista con la figlia di Borat, interpretata nel film dall'attrice Maria Bakalova. Una volta entrati nella camera da letto, Rudy Giuliani sarebbe stato ripreso da una camera nascosta mentre si tocca davanti alla figlia di Borat. A interromperlo compare Borat con indosso un bikini rosa pronto a offrirsi al posto della figlia.

Giuliani ha smentito ogni accusa di comportamento inappropriato specificando che si stava sistemando la camicia nei pantaloni dopo essersi tolto il microfono.

