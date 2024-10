Sacha Baron Cohen riporta Borat da Fallon e si scaglia contro Trump e Harris

Sacha Baron Cohen è tornato (anche se per poco) nei panni di Borat!

Durante l'ultima puntata andata in onda del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attore e comico britannico è tornato a vestire i panni del giornalista satirico kazako per prendere in giro Donald Trump e Kamala Harris in vista delle prossime elezioni americane.

Dopo aver vestito i panni del suo alter ego Ali G, Fallon ha chiesto a Baron Cohen: "Cosa farebbe Borat? Sarebbe divertente...", riferendosi a un potenziale finto dibattito presidenziale tra il personaggio e i due candidati.

"Ci occuperemo del tuo ruolo drammatico, ma Borat che intervista entrambe le persone in corsa per la presidenza sarebbe molto interessante da vedere...", ha detto il conduttore, prima di tirare fuori il famoso cappotto sportivo e i baffi del personaggio. Baron Cohen è attualmente su Apple TV+ con la serie Disclaimer - La vita perfetta di Alfonso Cuarón, al fianco di Cate Blanchett e Kevin Kline.

Fallon ha insistito sul fatto che hanno sempre con loro il costume "in caso di emergenza", aggiungendo: "Vuoi provarlo? Per vedere com'è", prima che Baron Cohen resuscitasse il personaggio. "Jimmy Phallus", ha ripetuto più volte, prima di baciare il conduttore e dire: "Ci sono donne tra il pubblico".

Tra le altre battute relative a Trump, Baron Cohen ha poi detto: "Perché quella donna è sul palco? Si tratta di Storming Daniels? È molto carina!" ha aggiunto, riferendosi all'attrice di film per adulti Stormy Daniels, che ha dichiarato di aver avuto una relazione con Trump nel 2006.

Baron Cohen ha recitato nel film Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan del 2006, interpretando il ruolo di un giornalista kazako che viaggia per gli Stati Uniti per realizzare un documentario, con interazioni reali con gli americani. L'attore ha poi ripreso il personaggio per il sequel del 2020, Borat - Seguito di film cinema, con Maria Bakalova nel ruolo della figlia Tutar.

L'apparizione al Tonight Show di Baron Cohen è avvenuta dopo che, nel febbraio 2021, aveva dichiarato a Entertainment Tonight che non avrebbe continuato con il personaggio perché "diventava troppo pericoloso".

"Ci sono state un paio di volte in cui ho dovuto indossare un giubbotto antiproiettile per andare a girare una scena, e non vuoi farlo troppe volte nella tua vita. Questa volta sono stato abbastanza fortunato ad uscirne, quindi no, non lo farò di nuovo. Mi limiterò alle cose scritte sul copione", aveva dichiarato all'epoca. Baron Cohen ha ammesso di aver dormito poco o niente la notte prima di partecipare a eventi come il raduno dell'estrema destra nel sequel.