Borat: la star di The Apprentice Maria Bakalova ringrazia il suo 'mentore' Sacha Baron Cohen

Maria Bakalova ha dichiarato di aver trovato in Sacha Baron Cohen un collega che gli è stata di grande aiuto nella lavorazione del film Borat - Seguito di film cinema, grazie al quale ha ottenuto una candidatura all'Oscar.

Nel corso di una chiacchierata con People, Bakalova ha dichiarato che Cohen si è rivelato un mentore per lei durante le riprese del folle sequel di Borat. L'attrice ha interpretato Tutar, la figlia del giornalista kazako Borat Sagdiyev.

Solida collaborazione

"Alla fine ho recitato con Sacha in modo così spontaneo e divertente, quasi con l'innocenza di un bambino" ha raccontato Bakalova_ "Fin dall'inizio sapevo che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, collaborare con lui, perché risponde sempre immediatamente a tutto quello che facciamo o sai che puoi seguirlo"_.

In precedenza, Maria Bakalova non conosceva il lavoro comico di Sacha Baron Cohen ma lo aveva visto nel film Les Misérables e nella serie Netflix del 2019 The Spy, prima di volare negli Stati Uniti e unirsi al cast:"Mi sento emotivamente molto legata a lui perché mi potevo fidare. Mi sono sempre sentita al sicuro, sempre accudita e protetta. Sapevo che se qualcosa fosse andato storto lui sarebbe stato lì a salvarmi".

L'attrice ritiene sia stato una guida:"È stato davvero gratificante. Come un mentore, ed è qualcosa di molto importante: tutti ne abbiamo uno nella vita". Borat - Seguito di film cinema racconta i tentativi di Borat di 'vendere' sua figlia Tutar all'allora vicepresidente degli USA Mike Pence e a Rudy Giuliani. Il film è stato presentato in anteprima nell'autunno 2020, poche settimane prima delle elezioni presidenziali.

Grazie al suo ruolo nel film, Maria Bakalova è stata candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista, battuta da Youn Yuh-jung per Minari nel 2021. L'attrice sarà presto tra i protagonisti di The Apprentice - Alle Origini di Trump.