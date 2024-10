Borat, Sacha Baron Cohen dovette fuggire da una folla pro-armi durante le riprese

La star londinese ha ricordato il motivo per il quale il giornalista kazako potrebbe non tornare mai più in azione.

Borat potrebbe non tornare mai più sul grande schermo. A confessarlo è proprio il suo interprete Sacha Baron Cohen, che ha ricordato un aneddoto che riguarda la lavorazione del sequel, Borat - Seguito di film cinema uscito nel 2020.

L'attore ha interpretato il giornalista kazako nella commedia satirica Borat del 2006 e nel successivo sequel Borat - Seguito di film cinema, ma ha dichiarato che il personaggio potrebbe essere messo a riposo per un motivo ben preciso.

Attacco e fuga

Durante le riprese di Borat - Seguito di film cinema, Cohen è stato costretto a fuggire da una sorta di milizia pro-armi infuriata nello Stato di Washington. Il racconto è avvenuto durante una puntata del podcast SmartLess.

"L'ultimo film è diventato così estremo. Dopo quel raduno pro-armi ero praticamente in fuga. Mi seguiva una sorta di milizia. Sono passato da una casa sicura all'altra per circa quattro giorni. È diventato così folle che ti rendi conto che ci vuole una certa abilità e preparazione ma anche fortuna. E ad un certo punto, la fortuna finisce".

Un'esperienza che ha scosso particolarmente l'attore, convinto a non voler tornare per salvaguardare la propria incolumità:"Penso che l'elemento di pericolo mi abbia fatto decidere di non volerlo fare di nuovo. Sentivo di doverlo fare per quelle elezioni. Dovevo farlo. Ero terrorizzato da ciò che sarebbe potuto accadere".

Non era la prima volta che Sacha Baron Cohen se l'è vista brutta, visto che in passato era scampato ad un raduno di estrema destra. In un articolo per Time, ha scritto:"Durante le riprese del mio ultimo film di Borat mi sono presentato come cantante di destra ad un raduno per i diritti sulle armi nello Stato di Washington".

Proseguendo nel racconto, Sacha Baron Cohen ha spiegato:"Quando gli organizzatori hanno preso d'assalto il palco, mi sono precipitato in un veicolo in fuga nelle vicinanze. Una folla inferocita ci ha bloccato la strada e ha iniziato a colpire il veicolo con i pugni". La star indossava un giubbotto antiproiettile ma non gli pareva abbastanza visto che alcune persone avevano con sé armi semiautomatiche.