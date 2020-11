Borat 2, la "figlia" commenta la scena con Rudy Giuliani: "Il film svela la vera natura delle persone"

L'attrice Maria Bakalova, che in Borat 2 veste i panni della figlia del giornalista kazako interpretato da Sacha Baron Cohen, ha commentato l'infausta scena della finta intervista a Rudy Giuliani spiegando come film di questo tipo svelino la vera natura delle persone.

Borat: Subsequent Moviefilm, un momento del film

Maria Bakalova si trova al centro di una scena in cui intervista Rudolph Giuliani in una stanza d'hotel di New York City. Nel film si vede Giuliani seguire la giornalista d'erba in camera da letto e sdraiarsi mentre si toglie il microfono. L'avvocato di Trump sembra toccarsi impropriamente di fronte alla Bakalova, ma viene interrotto dall'irruzione di Borat in bikini rosa.

La scena ha scandalizzato l'opinione pubblica, mentre Giuliani ha respinto le accuse sostenendo che si stava solo sistemando la camicia dopo essersi tolto il microfono, ma adesso a parlare è la stessa Maria Bakalova che ricostruisce la sua versione dei fatti.

In Borat: Subsequent Moviefilm l'attrice 24enne, di origine bulgara, interpreta Tutar Sagdiyev, figlia quindicenne di Borat che segue il padre di nascosto negli Stati Uniti.

"Film come questo mostrano la vera natura delle persone" spiega la Bakalova al Times commentando la scena che l'ha vista da sola con Rudy Giuliani. "Mostra la vera personalità di Rudy. Sei responsabile delle tue decisioni. Per questo motivo no, non mi sento in colpa."

Rudolph Giuliani ha raccontato la sua versione dei fatti respingendo le accuse e puntando il dito contro quella che risulterebbe essere una montatura realizzata con qualche piccolo trucco in montaggio, ad esempio la presenza di dialoghi aggiunti alla scena in cui il politico chiede a Tutar il suo indirizzo e numero di telefono.

"Ho visto quello che avete visto voi, Se avere visto il film, quello è il nostro messaggio. Volevamo che la gente vedesse il film e giudicasse da sola. Possiamo vedere quello che fa Giuliani nello specchio" commenta la Bakalova.

Un'altra questione che emerge dalla scena incriminata riguarda l'età di Tutar, che nel film ha 15 anni. Giuliani ne è consapevole?

"Non sono io a contattare queste persone. Quando sono in scena, giro senza presentarmi. Non sono certa di cosa sapesse su di me".

L'attrice ammette di aver provato nervosismo in un momento così delicato come il climax del film: "Il mio cuore batteva a mille. Ma Sacha mi ha detto 'Dovresti essere nervosa in una situazione come questa, perciò usa il tuo nervosismo. Convertilo e accettalo, ti aiuterà".

