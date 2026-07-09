Morta Bonnie Tyler: da Footloose a Shrek 2, le sue canzoni più iconiche al cinema

La voce graffiante di Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero ha attraversato i decenni diventando un simbolo senza tempo. La cantante gallese lascia un repertorio che cinema e serie tv hanno contribuito a rendere immortale.

Bonnie Tyler è morta a 75 anni, dopo una carriera costruita su una voce inconfondibile e su canzoni capaci di attraversare epoche, generi e schermi. La cantante gallese, nata Gaynor Hopkins, si è spenta in un ospedale in Portogallo dopo essere stata colpita da problemi di salute nei mesi scorsi, secondo quanto riportato da AP e Reuters.

Per il pubblico del cinema, però, Bonnie Tyler non è stata soltanto una star della musica anni Ottanta: è stata una presenza ricorrente, spesso esplosiva, nei momenti in cui film e serie avevano bisogno di un'emozione enorme, quasi impossibile da contenere.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero è la colonna sonora degli anni Ottanta

Footloose

Il legame più forte tra Bonnie Tyler e il cinema passa inevitabilmente da Holding Out for a Hero. Il brano, pubblicato nel 1984, fu inciso per la colonna sonora di Footloose e porta la firma di Jim Steinman e Dean Pitchford. Ma fin da subito si è capito che non era una semplice canzone: era un manifesto pop, una corsa senza freni tra batteria, sintetizzatori e desiderio di grande cinema.

In Footloose, film simbolo dell'energia teen anni Ottanta, Holding Out for a Hero contribuì a fissare un'idea precisa, quella della canzone capace di trasformare una scena in qualcosa di iconico. È il tipo di brano che non accompagna soltanto le immagini, ma le spinge a un livello più alto rendendole indimenticabili. Forse è per questo che, negli anni, è stato recuperato ogni volta che una storia aveva bisogno di ironia, epica e un pizzico di esagerazione. E ora è diventata la canzone perfetta per i reel Instagram e TikTok, non a caso.

Accanto a Holding Out for a Hero, resta naturalmente Total Eclipse of the Heart, il suo successo più celebre. Scritta e prodotta sempre da Jim Steinman, la power ballad del 1983 ha continuato a vivere anche fuori dalle classifiche, diventando un classico da karaoke, ma anche da parodia e da scena sentimentale sopra le righe. Il cinema e la tv, del resto, hanno sempre amato le canzoni che non hanno paura del melodramma.

Bonnie Tyler al cinema e nelle serie: Shrek 2, Euphoria e The Umbrella Academy

Shrek 2, una scena

La seconda vita di Holding Out for a Hero è arrivata con Shrek 2 in una delle scene più incredibili del film DreamWorks del 2004. La canzone esplode nell'indimenticabile sequenza della Fata Madrina, interpretata vocalmente da Jennifer Saunders (mentre Frou Frou ne firma una versione per i titoli di coda) e il risultato è una delle scene musicali più amate dell'animazione contemporanea, ancora oggi condivisa e citata come se fosse uscita ieri.

Ma Bonnie Tyler non si è fermata al grande schermo, le sue canzoni sono diventate tormentoni anche nelle serie tv, spesso in momenti molto diversi tra loro. Holding Out for a Hero è stata usata in Loki e poi rilanciata da Euphoria, dove accompagna il discusso numero musicale di Ethan nella seconda stagione. Total Eclipse of the Heart, invece, l'abbiamo sentita nella terza stagione di The Umbrella Academy, durante una scena karaoke dal tono malinconico e surreale.

Bonnie Tyler lascia quindi un'eredità che la rende immortale, come tutti i più grandi artisti: le sue canzoni non sono rimaste chiuse nella nostalgia, ma hanno continuato a cambiare pelle in modo trasversale tra le generazioni. E la sua voce graffiata, nata da una fragilità fisica trasformata in marchio artistico, è diventata semplicemente perfetta per il grande e piccolo schermo