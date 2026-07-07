La Ruota della Fortuna, scoppia il caso a Mediaset: Enrico Papi va su Nove?

L'access prime time di Canale 5 è al centro di un vero e proprio caso interno a Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, a Cologno Monzese sarebbe in corso un confronto acceso sul futuro de La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti che da mesi sta ottenendo ottimi risultati di ascolto. Al centro della vicenda anche Enrico Papi e il suo possibile futuro sul Nove con un nuovo pacchetto di programmi.

Da una parte ci sarebbe chi vorrebbe concedere una breve pausa al programma per evitare una possibile sovraesposizione dopo una lunga presenza in palinsesto. Dall'altra, invece, chi ritiene che il format debba continuare senza interruzioni, anche per non lasciare spazio alla concorrenza di Rai 1, che dal 20 luglio proporrà L'Eredità Summer al posto di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Mediaset, tensioni su Let's Make a Deal e il futuro di Enrico Papi

Il nodo della questione sarebbe legato anche al nuovo game show Let's Make a Deal, affidato a Enrico Papi. Sempre secondo quanto riportato da Davide Maggio, il 5 luglio era prevista la registrazione della puntata pilota del programma, inizialmente pensato come possibile sostituto de La Ruota della Fortuna a partire dal 3 agosto.

Sarabanda Celebrity: Enrico Papi

Il progetto, però, avrebbe generato tensioni interne. Gerry Scotti e altre figure di Mediaset sarebbero contrari all'idea di interrompere il percorso del game show di punta dell'access prime time, considerando il consenso ottenuto dal pubblico.

La situazione avrebbe creato malumori anche nella casa di produzione dello show di Papi. Secondo Davide Maggio, la frattura sarebbe arrivata a un punto critico: "un'avvelenatissima Banijay" avrebbe valutato l'ipotesi di proporre a Warner Bros. Discovery un nuovo pacchetto con Enrico Papi destinato al Nove.

Tra le possibilità sul tavolo ci sarebbe anche un eventuale trasferimento su Discovery di alcuni programmi legati a Enrico Papi, tra cui Sarabanda e lo spin-off Sarabanda Celebrity. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma il futuro dell'access prime time di Canale 5 resta uno dei temi più discussi nei corridoi Mediaset.