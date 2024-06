House of the Dragon: le somiglianze con Shrek 2 in un esilarante video virale

A quanto pare House of the Dragon ha alcune strane somiglianze con Shrek 2, come evidenziato da un esilarante video diventato immediatamente virale sul web.

Liberamente basato sull'omonimo libro illustrato per bambini di William Steig del 1990, il primo sequel di Shrek vede l'orco omonimo e la principessa Fiona incontrare i suoi genitori, il re e la regina del regno di Molto Molto Lontano. House of the Dragon è invece la serie prequel de Il Trono di Spade basata sul libro Fire & Blood di George R.R. Martin, che racconta la devastante guerra di successione all'interno della Casa Targaryen nota come Danza dei Draghi.

Su Instagram, un utente ha condiviso un esilarante video che mette a confronto le strane somiglianze tra la serie HBO e Shrek 2. Potete visualizzarlo voi stessi nel post presente di seguito.

Perché House of the Dragon e Shrek 2 si somigliano?

Per evidenziare le somiglianze tra le due storie, il video accosta la principessa Fiona a una giovane regina Alicent Hightower (Emily Carey), e la cena con Shrek al banchetto dell'episodio 8 di House of the Dragon, con il maiale da latte servito in entrambi i casi. Naturalmente, i draghi sono presenti in entrambe le storie. Altre somiglianze vedono il Principe Ranocchio e Re Viserys, così come Re Aegon e Lord Farquaad (quest'ultimo preso dal primo Shrek).

A prima vista, potrebbe sembrare strano che la serie prequel e il film animato abbiano alcune sequenze in comune. Il primo è un dramma fantasy dark pieno di violenza e sesso, mentre il secondo è un film d'animazione destinato soprattutto ai bambini. Tuttavia, le somiglianze non dovrebbero essere così sorprendenti, dal momento che entrambi attingono ad archetipi fantasy.

Come il suo predecessore, Shrek 2 prende in giro i film basati sulle fiabe, che a loro volta contengono archetipi fantasy. House of the Dragon è un'opera fantasy, anche se la Danza dei Draghi si ispira più alla guerra civile dell'Inghilterra medievale nota come "Anarchia". Su queste pagine potete leggere la recensione di House of the Dragon 2.