Italia 1 cambia tutto: Giuseppe Cruciani e Veronica Gentili nel piano Mediaset?

La prossima stagione televisiva potrebbe segnare una svolta per Italia 1. Dopo anni in cui la rete ha faticato a costruire un'identità editoriale chiara, Mediaset starebbe lavorando a un piano di rilancio che punterebbe su volti fortemente riconoscibili. Secondo le indiscrezioni, Giuseppe Cruciani sarebbe in corsa per un programma tutto suo, mentre Veronica Gentili potrebbe entrare a far parte del nuovo progetto con un ruolo ancora da definire.

Negli ultimi anni, infatti, Italia 1 ha progressivamente perso la propria fisionomia, trasformandosi in un contenitore eterogeneo che ha faticato a fidelizzare il pubblico. A differenza di Rete 4, capace di costruire una platea affezionata grazie all'informazione, all'attualità e ai programmi di Real Crime, la rete giovane del Biscione ha trovato il suo principale punto di forza quasi esclusivamente ne Le Iene e nei suoi spin-off.

Il programma ideato da Davide Parenti continua infatti a rappresentare il fiore all'occhiello di Italia 1, riuscendo a superare il milione di telespettatori. Un risultato importante che, però, non basta da solo a definire l'identità dell'intera rete.

Veronica Gentili

Secondo quanto riportato da Fanpage, Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando di affidare a Giuseppe Cruciani un programma tutto suo su Italia 1. L'idea sarebbe quella di portare sul piccolo schermo il linguaggio diretto e provocatorio che ha decretato il successo de La Zanzara, la trasmissione radiofonica di Radio 24 condotta insieme a David Parenzo.

Cruciani non è un volto nuovo per il pubblico Mediaset: negli anni è stato ospite del Maurizio Costanzo Show e ha partecipato come opinionista ad alcune puntate de L'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili.

Proprio Gentili rappresenterebbe un altro nome sul quale Mediaset sarebbe pronta a investire anche per Italia 1. Il suo futuro ruolo non è ancora stato definito, ma non è escluso che possa essere legato all'informazione, settore nel quale la giornalista ha maturato una solida esperienza prima del passaggio all'intrattenimento. Una strategia che confermerebbe la volontà del gruppo di costruire una rete con una linea editoriale più chiara e competitiva.