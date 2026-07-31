The Walking Dead: Netflix ha speso una cifra enorme per assicurarsi tutto il franchise

L'apocalisse zombie non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. A quattro anni dalla conclusione della serie madre, The Walking Dead resta uno dei marchi televisivi più preziosi in circolazione, tanto da aver spinto Netflix a investire una cifra gigantesca per garantirsi ancora a lungo l'intero franchise. L'intesa coinvolge anche AMC+ e ha come scopo quello di cambiare la distribuzione internazionale delle avventure ambientate nell'universo creato da Robert Kirkman.

The Walking Dead, l'accordo tra Netflix e AMC vale 500 milioni di dollari

Una delle prime immagini del primo episodio di The Walking Dead

Netflix e AMC hanno sottoscritto un nuovo accordo di licenza dal valore complessivo di 500 milioni di dollari per assicurarsi tutto l'universo di The Walking Dead sulla piattaforma streaming. L'operazione avrà una durata di cinque anni, a partire dal 2027, e comprenderà la serie originale insieme a sei produzioni derivate.

Nel pacchetto rientrano quindi Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: World Beyond e Tales Of The Walking Dead. Una collezione imponente che, sommando tutti i titoli coinvolti, raggiunge quota 371 episodi.

Le finestre di distribuzione non saranno uniformi e varieranno a seconda dei singoli mercati. Tra i Paesi coinvolti nell'espansione figurano anche Italia, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, insieme ad altri territori che verranno annunciati in un secondo momento. Negli Stati Uniti, inoltre, la serie principale debutterà per la prima volta su AMC+, affiancando la disponibilità su Netflix in un modello di distribuzione condivisa.

Lori Conkling, vicepresidente delle licenze di Netflix, ha sottolineato la longevità del fenomeno: "Il pubblico scopre e ama The Walking Dead su Netflix da quasi quindici anni e la serie continua ad attirare nuovi fan. Siamo felici di collaborare con AMC Global Media per ampliare ulteriormente l'accesso e portare l'intero universo di The Walking Dead a un pubblico ancora più vasto".

Netflix punta sull'intero universo di The Walking Dead

Jeffrey Dean Morgan nell'undicesima stagione

Il nuovo investimento conferma quanto il franchise sia ancora centrale per AMC, nonostante la serie con Andrew Lincoln si sia conclusa nel 2022 dopo undici stagioni. Gli spin-off continuano infatti ad alimentare il racconto, esplorando personaggi, luoghi e periodi differenti dell'epidemia zombie.

Dead City, ad esempio, sta proseguendo la storia di Maggie e Negan tra le strade di New York, mentre la quarta stagione di Daryl Dixon, prevista nel 2027, porterà a termine il viaggio dello spin-off interpretato da Norman Reedus. Nuovi episodi di Tales of the Walking Dead risultano inoltre in fase di sviluppo, anche se non è stata ancora annunciata una finestra di uscita.

Kristin Dolan, amministratrice delegata di AMC Global Media, ha definito l'accordo "un risultato fantastico" per le aziende e per gli spettatori, aggiungendo: "Questa intesa crea una destinazione globale per questo universo: tutte le serie e tutti gli episodi, rendendo il franchise più accessibile che mai".

A sedici anni dal debutto, dunque, The Walking Dead continua a dimostrare una sorprendente capacità di sopravvivenza. Il futuro del franchise resta ancora in parte avvolto nel mistero, ma sul fronte dello streaming la strada è già tracciata: dal 2027 Netflix diventerà il punto di riferimento globale per l'intero universo di The Walking Dead.