Shrek 2 stasera su Italia 1: trama e cast di doppiatori del film di animazione

Stasera, 27 maggio 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Shrek 2. Il film d'animazione del 2004 è stato diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon, la sceneggiatura è firmata da Andrew Adamson, Joe Stillman, J. David Stem e David N. Weiss. Trama, cast di doppiatori, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Una scena di Shrek 2

Shrek 2: Trama

Il film continua le avventure del simpatico orco Shrek, della sua amata principessa Fiona e del suo fidato amico Ciuchino. In "Shrek 2", Shrek e Fiona si sposano e partono per la luna di miele, ma vengono chiamati a tornare nella terra di Molto Molto Lontano per incontrare i genitori di Fiona, il re e la regina.

Una scena di Shrek 2

Il re e la regina sono inizialmente sorpresi nel vedere che Fiona ha sposato un orco, ma quando il principe azzurro si rivela essere un cattivo personaggio, Shrek dovrà dimostrare il suo amore per Fiona e salvare la giornata.

Una scena di Shrek 2

Shrek 2: Curiosità

Shrek 2 è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 17 Dicembre 2004 distribuito da Universal Pictures. Il film è il secondo capitolo della serie cinematografica Shrek. Il 4 aprile 2023 è stato confermato l'inizio della produzione del quinto capitolo della saga.

Shrek 2, come spesso accade con le pellicole di animazione, è un film zeppo di citazioni cinematografiche, ma anche quelle televisive non sono da meno. Tre famosi temi di serie TV vengono ironicamente richiamati dai protagonisti: il tema di Rawhide viene cantato da Ciuchino mentre lui, Shrek e Fiona sono in viaggio verso il regno di Molto Molto Lontano, e proprio una volta arrivati in quel regno che tanto ricorda Hollywood è lo stesso Ciuchino a citare, con una frase persa nel doppiaggio italiano, la sigla di The Beverly Hillibies ("swimmin' pools, movie stars"); nella scena precedente, invece, uno dei messaggeri del re aveva intonato le prime note di Hawaii squadra cinque zero.

Una scena di Shrek 2

Non mancano citazioni e due veri e propri cult: da M.A.S.H.., e più precisamente dal personaggio di Klinger, provengono le bizzare sembianze del barista/sorellastra, mentre uno dei tormentoni di Seinfeld "Non che ci sia del male in questo" (la celebre "Not that there is anything wrong with that!", dall'episodio The Outing) viene pronunciato dalla regina durante la cena riferendosi al rapporto tra orco e orchessa.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Shrek 2.

Una scena di Shrek 2

Doppiatori italiani